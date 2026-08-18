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وظائف الغزل والنسيج .. فرص عمل برواتب من 7 لـ 9 آلاف جنيه في 3 محافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف الغزل والنسيج .. فرص عمل برواتب من 7 لـ 9 آلاف جنيه في 3 محافظات

وظائف
وظائف
محمد غالي

تتزايد عمليات البحث عن وظائف الغزل والنسيج 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة العمل عن مجموعة جديدة من فرص العمل المتاحة للشباب في 3 محافظات، ضمن جهود الوزارة للتوسع في توفير وظائف مناسبة للباحثين عن العمل وربطهم باحتياجات شركات القطاع الخاص. 

وظائف الغزل والنسيج

وتشمل الفرص المعلنة عددا كبيرا من الوظائف في مجالات الإنتاج والحياكة ومراقبة الجودة والتعبئة والتغليف، برواتب تبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل إلى 9 آلاف جنيه وفقا لطبيعة الوظيفة والخبرة.

وتستهدف الوظائف الجديدة الراغبين في الحصول على فرص عمل مستقرة، مع اختلاف المؤهلات والأعمار المطلوبة من شركة إلى أخرى، بما يتيح فرصا متنوعة أمام الشباب في محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة.

وظائف الغزل والنسيج في الغربية

أعلنت وزارة العمل توافر فرص عمل لدى إحدى شركات الغزل والنسيج في محافظة الغربية، وتشمل الوظائف المطلوبة ما يلي.

500 عامل خياطة.
50 مقص دار.
50 مراقب جودة.
50 عامل تعبئة وتغليف.
25 عامل فحص منسوجات.
25 عامل كي ملابس من الذكور.

شروط وظائف الغزل والنسيج بالغربية

تشترط الشركة توافر عدد من الضوابط لدى المتقدمين، أبرزها أن يكون المؤهل عاليا أو متوسطا، وألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد على 35 عاما.

ويبلغ الراتب المعلن للوظائف 7 آلاف جنيه، ويكون مقر العمل في منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى.

وظائف الغزل والنسيج في المنوفية

وتتضمن فرص العمل المعلنة من وزارة العمل وظائف بإحدى شركات الغزل والنسيج في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتشمل التخصصات المطلوبة ما يلي.

70 عامل إنتاج غزل.
150 عاملة حياكة.
30 مراقب جودة من الجنسين.
2 مقص دار.

وظائف

شروط التقديم على وظائف المنوفية

يشترط للمتقدمين الحصول على مؤهل متوسط أو شهادة إعدادية، وأن يتراوح السن بين 18 و35 عاما.

ويبلغ الراتب المعلن 7 آلاف جنيه، بينما يقع مقر العمل في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وظائف الغزل والنسيج في البحيرة

كما أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة بإحدى شركات الغزل والنسيج في محافظة البحيرة، وتضم الوظائف المطلوبة ما يلي.

30 عامل أوفر.
30 عامل سنجر.
30 عامل أورلية.
30 عامل جوكر.

شروط وظائف الغزل والنسيج بالبحيرة

تشترط الوظائف الحصول على مؤهل متوسط، وأن يتراوح سن المتقدمين من الجنسين بين 18 و40 عاما.

وتتراوح الرواتب بين 7 آلاف و9 آلاف جنيه، وفقا لطبيعة الوظيفة، ويكون مقر العمل في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وظائف الغزل والنسيج

موعد وطريقة التقديم على وظائف الغزل والنسيج 2026

وأوضحت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف المعلنة متاح طوال شهر أغسطس 2026، ويمكن للراغبين في الالتحاق بها التقديم من خلال عدة طرق.

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.
مديريات العمل التابعة للوزارة في المحافظات.
التواصل المباشر مع الشركات المعلنة عن الوظائف.
الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وتأتي هذه الوظائف ضمن جهود وزارة العمل المستمرة للتوسع في توفير فرص تشغيل حقيقية للشباب، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتوفير وظائف تتناسب مع مختلف المؤهلات والخبرات واحتياجات سوق العمل.

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