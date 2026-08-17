وزيرة التنمية المحلية : استكمال مقابلات 746 متقدمًا لمسابقة الوظائف القيادية

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اليوم الاثنين أعمال اللجنة العليا للقيادات بالوزارة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2026 لشغل 119 درجة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجات الممتازة والعالية والمدير العام ( سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والقليوبية الأسبق واللواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار شادي الجرواني المستشار القانوني للوزارة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم حتي اليوم الاثنين إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 746 متقدم والذين تنطبق عليهم الشروط وتم فحص ملفاتهم والبالغ عددهم حوالى 1370 متقدم ، كما ستتواصل علي مدار هذا الأسبوع إجراء المقابلات الشخصية لباقي المتقدمين .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن اللجنة العليا للقيادات بالوزارة تقوم خلال المقابلات الشخصية بمناقشة المتقدمين في خبراتهم لتطوير الوظائف التي تقدموا إليها، وتطوير الأداء فى ملفات العمل المختلفة .