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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمالي رام الله

شاب فلسطيني
شاب فلسطيني
أ ش أ

استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين، مساء اليوم الجمعة، في بلدة "كوبر"، شمالي مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، واحتجز جثمانه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - استشهاد الشاب بهاء سامي أمين النتشة (19 عاما)، وهو من بلدة "كفر عقب"، شمالي القدس المحتلة، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص مستوطنين في بلدة "كوبر".

وكان مستوطنون قد أطلقوا الرصاص الحي تجاه عدد من الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى المصابين واستلامهم وتقديم العلاج لهم، وفقا لما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة أحدهم بقنبلة في الرأس. ونُقل المصاب إلى عيادة البلدة، ووصفت حالته بالطفيفة.

من جهة أخرى، أصيب فلسطينيان مساء اليوم، في هجوم شنه مستوطنون على قرية "يبرود"، شرقي رام الله، بحماية قوات الاحتلال.

كما أصيب فلسطيني إثر قيام مستوطنين برشه بغاز الفلفل في بلدة "الزاوية"، غربي محافظة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم الزراعية، ورشوا غاز الفلفل في وجه مواطن فلسطيني، ما أدى إلى إصابته بالاختناق.

وتشهد غالبية قرى وبلدات محافظة سلفيت اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين على قاطفي ثمار الزيتون، تشمل الاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف محاصيلهم، وذلك تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "ترقوميا"، غربي الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه حفل زفاف في قاعة للأفراح، ما أدى إلى إصابة عدد من المتواجدين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً من قبل طواقم الإسعاف.

شاب فلسطيني الضفة الغربية المحتلة وزارة الصحة الفلسطينية

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