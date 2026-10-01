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السعودية : سقوط مقذوف أطلقته جماعة الحوثي على مدرسة في نجران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية : سقوط مقذوف أطلقته جماعة الحوثي على مدرسة في نجران

هجوم جوي
هجوم جوي
القسم الخارجي

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الجمعة باشر الدفاع المدني السعودي في مدينة نجران سقوط مقذوف معادٍ تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية على مدرسة، نتج عنه أضرار مادية. 

وأضاف أنه قد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في مختلف الجبهات باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر والمدفعية والصواريخ والراجمات.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العيد الركن ماجد النزيلي: "ان الغارات شملت مختلف جبهات القتال، من جنوب حرض والساحل وكتاف، مروراً بجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة، وبتركيز عملياتي مكثف على جبهات تعز".

وأضاف: "جرى استهداف مصادر التهديد والتجمعات والتعزيزات ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المعادية، وفقاً للمهام والخطط العملياتية المعتمدة".

وأشار العقيد الركن النزيلي، الى ان العمليات أسفرت عن تحييد 1540 من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح، أغلبهم في جبهات تعز، وتدمير وإعطاب 216 وسيلة وقدرة عسكرية، وكسر المليشيات في جبهات تعز، وإفشال محاولاتها في تحقيق أي اختراق ميداني.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها بكفاءة واقتدار، مستندةً إلى إرادة قتالية عالية، وثبات ميداني، وإيمان راسخ بحقها في استعادة الدولة وحماية أمن وسيادة اليمن.

الدفاع المدني السعودي جماعة الحوثي الميليشيا الحوثية الإرهابية مدرسة في نجران

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