اليمن.. إحباط هجوم حوثي واسع في جميع جبهات محور طور الباحة

شنت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، هجومًا متزامنًا على عدة محاور في وقت واحد صباح اليوم الخميس، ووصفته مصادر ميدانية بأنه الأعنف منذ سنوات.

وشمل الهجوم المحاور الشرقية والشمالية للمدينة، ومعها سامع والأحكوم وبني عمر ورسن وجبل حبشي ومقبنة والكدحة والضباب.

من جانبها، أعلنت القوات اليمنية التصدي للهجوم دون أي اختراق، كما شن طيران التحالف 6 غارات على مواقع في حيفان والأحكوم.

فيما ذكر متحدث القوات المسلحة اليمنية أن القوات المسلحة رصدت ونفذت عملية استهداف لتدمير مخازن أسلحة تحتوي على كميات كبيرة من الذخائر من بينها الصواريخ الحرارية المضادة للدبابات وقذائف مدفعية وغيرها من الأسلحة في شرق محافظة صعدة.

وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى تنفيذ 468 عملية استهدفت عناصر وعتاد ميليشيا الحوثي في الجبهات الشرقية، والبيضاء، وجبهة المنصورة في الوازعية غربي تعز.