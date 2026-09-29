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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير اليمن لدى ألمانيا: التصعيد الحوثي تهديد مباشر وغير مسبوق للملاحة الدولية

الملاحة الدولية
الملاحة الدولية
هاني حسين

قال السفير لؤي الإرياني، سفير اليمن لدى ألمانيا، إنّ الموقف الأوروبي والدولي بشكل عام قوي ومؤيد للحكومة اليمنية، ويدين التصعيد الحوثي، موضحًا أن التصعيد الحوثي على الساحل الغربي للجمهورية اليمنية يمثل تهديدًا مباشرًا وغير مسبوق للأمن الدولي وأمن الملاحة الدولية.

وأضاف أن ذلك يؤكد أن التهديد الحوثي يمثل خطرًا دوليًا وإقليميًا وليس محليًا فقط، وأنه تهديد دائم طالما استمرت هذه الميليشيا بهذا الشكل في هذه المنطقة من اليمن، وليس تهديدًا مؤقتًا.

وتابع في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الفترة الأخيرة، مع التصعيد الحالي، شهدت مستوى مختلفًا من الدعم الدولي، مشيرًا إلى أن البيانات السياسية أصبحت واضحة وقوية بصورة غير مسبوقة.

واستشهد بتصريح المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحفي، الذي أكد فيه أنه من غير الممكن قبول تحكم ميليشيات إرهابية في ممرات الملاحة الدولية، معتبرًا أن هذا التصريح الصادر من أعلى هرم الدولة الألمانية يعبر بشكل كبير عن مجمل الموقف الأوروبي.

وواصل، أن هناك تواصلًا رفيع المستوى بين البلدين، مشيرًا إلى اتصال وزير الخارجية الألماني بالدكتورة أفراح الزوبة قبل أيام للتشاور والتنسيق، مؤكدًا أن ألمانيا تلعب دورًا كبيرًا ومهمًا في دعم موقف الحكومة اليمنية والتنديد بالتصعيد الحوثي.

وأشار سفير اليمن لدى ألمانيا إلى أن المواقف الدولية هذه المرة قوية، وكذلك بيانات مجلس الأمن، لافتًا إلى أن أكثر من 80 دولة أعلنت تأييدها للحكومة اليمنية وتنديدها بالتصعيد الحوثي. واعتبر أن هذه المواقف تهيئ أرضية سياسية مهمة للغاية.

وأوضح، أن المهمة تبقى واجبًا على الحكومة اليمنية والشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية، مع التأكيد على أن المسؤولية الدولية مشتركة.

الملاحة الملاحة الدولية اخبار لتوك شو اليمن المانيا

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