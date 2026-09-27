قطر تواصل انطلاقتها المثالية في خليجي 27» بالفوز على اليمن

واصل منتخب قطر الأول لكرة القدم عروضه القوية في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره اليمني بهدف دون مقابل، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب قطر يواصل صحوته في خليجي

وحسم «العنابي» المباراة لصالحه ليحقق انتصاره الثاني تواليًا في البطولة، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة الثانية ويقترب خطوة إضافية من ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب القطري قد بدأ مشواره في «خليجي 27» بالفوز على البحرين بهدفين دون رد، قبل أن يكرر تفوقه أمام اليمن، ليحافظ على سجله المثالي خلال أول جولتين ويضع نفسه في موقف قوي قبل الجولة الختامية من دور المجموعات.

في المقابل، تلقى المنتخب اليمني خسارته الثانية على التوالي، ليبقى دون رصيد من النقاط، بعدما استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام الإمارات بأربعة أهداف نظيفة.

ومع نهاية الجولة الثانية، بات المنتخب القطري في وضع مريح على صعيد المنافسة على صدارة المجموعة، بينما تستمر المنافسة على بطاقة التأهل الثانية بين منتخبات المجموعة قبل الجولة الثالثة والأخيرة.

ويأمل «العنابي» مواصلة نتائجه الإيجابية خلال المواجهة المقبلة، وإنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة، بعدما قدم بداية قوية وحصد العلامة الكاملة في أول مباراتين.