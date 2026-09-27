خليل الحية: حماس تعتزم خوض الانتخابات التشريعية ضمن تحالف ونتمسك بـ المقاومة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن الحركة تعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، ضمن تحالف انتخابي، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار تمسك الحركة بـ«المقاومة».

وأضاف الحية، خلال مقابلة تليفزيونية، أن حماس ستواصل مواجهة إسرائيل، والحركة ستستخدم «الأدوات والوسائل المشروعة» وفق المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والشريعة الإسلامية.



وتطرق الحية إلى هجمات 7 أكتوبر، معتبراً أنها جاءت، من وجهة نظر الحركة، في إطار مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، كما حمّل إسرائيل المسئولية عن تدهور الأوضاع في قطاع غزة.



وفي الشأن السياسي الفلسطيني، أبدى الحية استعداد حماس للمشاركة في حوار مع حركة فتح، مؤكداً أن الحركة تستعد لخوض الانتخابات ضمن تحالف يضم قوى فلسطينية أخرى، مشيراً إلى أن التحالف سيظل قائماً حتى في حال تأجيل الانتخابات.



وقال الحية إن حماس تتابع الانتخابات الإسرائيلية عن كثب، منتقداً ما وصفه باستخدام معاناة الفلسطينيين في الحملات الانتخابية الإسرائيلية.