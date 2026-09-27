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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كورولا وصني.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر

سيارات سيدان
سيارات سيدان
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من التصميمات المختلفة، والتي تتنوع بين الرياضية سواء الكروس أوفر أو الـ SUV، إلى جانب فئة الهاتشباك، وفئات السيدان ذات الشهرة الواسعة في مختلف الأسواق.

ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز 5 سيارات سيدان في السوق المصري.

تويوتا كورولا 

تويوتا كورولا 

حصلت تويوتا كورولا على محرك سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصان و154 نيوتن، وعزم الدوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك طرازCVT، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وبمعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وبسعر يتراوح بين 1,280,000 و 1,630,000 جنيه.

نيسان صني 

نيسان صني 

تقدم نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيارات مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 665,000 جنيه وصولًا إلى 835,000 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

تعتمد إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم بسعر يبدأ من 874,990 جنيها و 974,990 جنيها.

هيونداي إلنترا AD

هيونداي إلنترا AD

زودت هيونداي إلنترا AD بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح السعر بين 1,020,000 و 1,235,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

تأتي السيارة شيفروليه أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 765,000 إلى 790,000 جنيه.

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