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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر.. بالأسعار

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الإصدارات، ومنها فئة الهاتشباك، والتي تعد من أشهر الفئات، نسبة إلى التصميم الصغير نسبيًا والأبعاد المتقاربة، إلى جانب الكثير من التجهيزات بحسب كل فئة.

ويقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر

سوزوكي التو

سوزوكي التو

حصلت السيارة سوزوكي ألتو على محرك 1000 سي سي، بقوة 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

جيلي EX20

جيلي EX20

دعمت جيلي EX2 بمحرك كهربائي ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع مدى يصل إلى 395 كيلومترا، بالإضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومترا في الساعة، وتتراوح أسعار السيارة من 749,900 إلى 849,899 جنيه.

سوزوكي اسبريسو

سوزوكي اسبريسو

تقدم سوزوكي اسبريسو بمحرك سعة 1000 سي سي، وعزم دوران 90 نيوتن/متر، بينما يتمكن موتور السيارة من ضخ 67 حصانا، يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر 705,000 جنيه.

بي واي دي دولفين

بي واي دي دولفين

تأتي بي واي دي دولفن بمحرك كهربائي بقوة 74 حصانًا، و135 نيوتن متر من عزم الدوران، ومدى يبلغ 300 كيلومتر، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة، وتقدم السيارة بسعر 949,900 جنيه.

ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج

حصلت السيارة ميتسوبيشي ميراج على محرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة 755,000 جنيه.

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