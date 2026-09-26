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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احترس منها.. عادات يومية تسبب زيادة الوزن

زيادة الوزن
زيادة الوزن
اسماء محمد

يعاني كثيرون من زيادة الوزن بدون سبب واضح، خاصة أنهم لا يتناول كمية كبيرة من الطعام، لكنهم غالبا يمارسون عادات يومية صغيرة خاطئة.

ووفقا لما جاء في موقع webmd، نكشف لكم أبرز العادات اليومية التى تسبب زيادة الوزن.

تناول الطعام أثناء الانشغال بالشاشات
تناول الطعام أمام التلفاز أو الكمبيوتر أو الهاتف قد يجعلك لا تنتبه إلى كمية الطعام التي تتناولها، ما قد يؤدي إلى تناول كميات أكبر.

تخطي وجبة الإفطار

قد يؤدي تخطي الإفطار إلى الشعور بالجوع الشديد في وقت لاحق، وبالتالي الإفراط في تناول الطعام خلال الغداء أو العشاء.

استخدام أطباق وأكواب كبيرة

الأطباق الكبيرة تجعل كمية الطعام تبدو أقل، ما قد يدفع إلى وضع حصص أكبر وتناول كمية أكثر من الطعام.

الإفراط في تناول الأطعمة الصحية
رغم فوائد المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون والشوكولاتة الداكنة، فإن بعضها غني بالسعرات الحرارية، والإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

الأكل العاطفي
قد يلجأ البعض إلى تناول الطعام عند الشعور بالتوتر أو الملل أو الحزن أو القلق، ما يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية دون الشعور بالجوع الحقيقي.

تناول المنتجات قليلة أو خالية الدسم

قد تحتوي بعض المنتجات قليلة أو خالية الدسم على كميات إضافية من السكر أو النشويات لتعويض الطعم والقوام، لذلك لا يعني انخفاض الدهون بالضرورة أنها منخفضة السعرات.

تجاهل سعرات المشروبات

قد تحتوي القهوة المحلاة والكريمة والعصائر والمشروبات الرياضية وغيرها على سعرات حرارية إضافية، رغم عدم الشعور بالشبع مثل الطعام الصلب.

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