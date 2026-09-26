وزير خارجية روسيا: كوبا تتعرض لضغوط غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن كوبا تتعرض لضغوطات متزايدة، في ظل تشديد الولايات المتحدة إجراءاتها الاقتصادية والسياسية تجاه الجزيرة، مشددًا على دعم موسكو لها في الدفاع عن سيادتها وأمنها.

جاءت تصريحات لافروف في سياق اللقاءات الروسية الكوبية على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث بحث الجانبان تطورات الوضع في كوبا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كان لافروف قد أكد في وقت سابق من العام رفض موسكو الضغوط الاقتصادية والسياسية الأمريكية على كوبا، معلنًا دعم بلاده لحق الشعب الكوبي في حماية سيادته واختيار مساره الخاص.

وتحافظ روسيا وكوبا على علاقات وثيقة، تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والطاقة، في وقت تواجه فيه هافانا أزمة في إمدادات الوقود والطاقة. وتؤكد موسكو أن الخلافات المتعلقة بكوبا ينبغي حلها عبر الحوار، مع رفض أي إجراءات تستهدف سيادتها.