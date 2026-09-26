خليك في السليم.. تحويل العداد الكودي إلى كهرباء قانوني

يبحث أصحاب العدادات الكودية عن إجراءات تحويل العداد إلى عداد كهرباء قانوني بعد تقنين أوضاع العقارات والوحدات السكنية المخالفة واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

ويتيح استكمال الإجراءات القانونية للمشترك تعديل وضع العداد لدى شركة توزيع الكهرباء التابعة له والانتقال إلى نظام المحاسبة المعتمد وفقا لشرائح الاستهلاك.

تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني

نظام المحاسبة في العداد الكودي

تختلف طريقة المحاسبة في العداد الكودي عن نظام الممارسة في حساب استهلاك الكهرباء.

ويتم احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية في المباني غير المتصالح عليها وفقا لتعريفة موحدة تبلغ 274 قرشا للكيلووات ساعة أي ما يعادل 2.74 جنيه دون تطبيق شرائح الاستهلاك المختلفة.

أما نظام الممارسة فيعتمد على تقدير استهلاك الكهرباء وفقا للضوابط المحددة لكل حالة وقد تترتب عليه غرامات أو إجراءات إضافية في حالة التأخر عن سداد المستحقات.

من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يمكن للمشترك الذي استكمل إجراءات التصالح في مخالفات البناء التقدم لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني من خلال شركة توزيع الكهرباء التابعة للعقار، ويشترط تقديم مستند رسمي صادر عن الجهة المحلية المختصة يثبت موقف العقار من إجراءات التصالح وفقا للحالة.

وبعد استكمال إجراءات التحويل يصبح استهلاك المشترك خاضعا لنظام المحاسبة بشرائح الكهرباء المعتمدة بدلا من التعريفة الموحدة المطبقة على العداد الكودي.

تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني

شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

تشمل أبرز الشروط المطلوبة لتحويل العداد ما يلي.

الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقا للحالة القانونية للعقار.

تقديم خطاب رسمي من الجهة المحلية المختصة يفيد بإتمام أو استيفاء إجراءات التصالح.

تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة أو العقار.

استكمال المستندات المطلوبة لإثبات الوضع القانوني للعقار والمشترك.

المستندات المطلوبة للتحويل

يتعين على الراغب في تحويل العداد الكودي تجهيز عدد من المستندات التي تشمل.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة عقد ملكية الوحدة أو المستند الذي يثبت حق الانتفاع.

صورة عقد تركيب العداد الكودي.

خطاب رسمي يفيد بإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

مستندات إثبات تقنين وضع العقار

يمكن إثبات موقف العقار من إجراءات التصالح من خلال المستندات الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة وفقا للحالة، وتشمل المستندات شهادة إدخال المرافق الصادرة من الجهة المختصة.

كما يمكن تقديم نموذج 7 الخاص بإجراءات التصالح أو نموذج 8 النهائي الذي يثبت إتمام التصالح، ويظل نموذج 10 الذي سبق الحصول عليه مستندا معتمدا وساري المفعول وفقا للضوابط القانونية ولا يلزم استبداله بنموذج آخر.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تبدأ إجراءات التحويل بتجهيز المستندات المطلوبة والتأكد من استيفاء شروط تقنين وضع العقار، وبعد ذلك يتوجه المشترك إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة ويقدم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني.

ويتم إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب حتى تتولى الشركة مراجعة البيانات والمستندات المقدمة، وبعد استكمال المراجعة والإجراءات اللازمة يتم تعديل الوضع القانوني للعداد في بيانات الشركة وفقا للمستندات المقدمة.

هل يحتاج التحويل إلى تغيير العداد

لا يستلزم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني استبدال العداد الموجود وفقا للإجراءات المعلنة، ويظل العداد مسبق الدفع المستخدم لدى المشترك كما هو بينما يتركز الإجراء على تعديل الوضع القانوني للمشترك وتحديث بياناته لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني

هل توجد رسوم لتحويل العداد الكودي

يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دون سداد رسوم أو مصروفات إضافية للتحويل وفقا للبيانات المعلنة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية يصبح المشترك خاضعا لنظام المحاسبة وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة بدلا من التعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية.

وتأتي إجراءات تحويل العدادات الكودية في إطار تنظيم أوضاع توصيلات الكهرباء وربط الاستفادة من خدمات الكهرباء بالموقف القانوني للعقار واستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.