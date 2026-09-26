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وزير الخارجية السعودي: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن العالم

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
أ ش أ

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن أمن الخليج العربي مرتبط بأمن العالم.

وأوضح وزير الخارجية السعودي -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت- أن المملكة تدين اعتداءات الحوثيين وتهديدهم للأمن، مشيرا إلى أن حماية الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة.

وأكد أن السعودية تدعم المبادرات الرامية لخفض التصعيد، مشيراً إلى أن "أمن الخليج مرتبط بأمن الطاقة العالمي". 

كما شدد على أن المملكة ملتزمة بأمن الطاقة العالمي.

وأوضح أن السلام العادل لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن المملكة ترفض جميع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية السعودي "نشدد على ضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار"، مضيفا "نرفض سياسة الهيمنة وفرض النفوذ".

وأكد أن العالم يشهد تحديات غير مسبوقة وهناك حاجة كبيرة للتمسك بميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أن المملكة تجدد تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها وتهيب بالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا الشأن.

وأوضح أن المملكة ترفض استخدام الممرات المائية كأداة ابتزاز، وحماية الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، كما ندعم الجهود القطرية والباكستانية لخفض التصعيد، وأي ترتيبات لأمن المنطقة يجب أن تكون شاملة وتتعامل مع مصادر التهديد.

وقال الوزير السعودي "نؤكد على ضرورة الاستقرار في اليمن وحماية المدنيين، مضيفا أن الحل في السودان يجب أن يحترم سيادة مؤسسات الدولة".

وأعرب عن ترحيبه بإعلان إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مؤكدا رفض المملكة أي انتهاكات تقوض استقرار سوريا.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الغرب يساعد كييف في توجيه المسيرات نحو البنية التحتية المدنية، مؤكدا أن أوكرانيا تنتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

وقال لافروف -أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- "الغرب يواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة ومساعدتها في توجيه المسيرات والصواريخ ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأوكرانيا تنتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، مثل احترام حقوق الإنسان".

وأكد لافروف أن "روسيا ستواصل النضال لحماية سكان دونباس والأقاليم الأخرى من الاضطهاد على يد نظام كييف"، مشيرا إلى أنه "سيتم القضاء على جميع التهديدات التي تواجه أمن روسيا من كييف بعد انتهاء العملية العسكرية".

وزير الخارجية السعودي الخليج العربي أمن العالم

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