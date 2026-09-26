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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لماذا أقيمت مباراة برشلونة وقت صلاة الجمعة؟ .. اتحاد اليد يكشف الحقيقة بعد اعتراض سيف الدرع

سيف الدرع
سيف الدرع
محمود أحمد

أثار توقيت مباراة برشلونة الإسباني أمام بينهيروس البرازيلي في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة حالياً في مصر حالة من الجدل بعدما انتقد الدولي المصري سيف الدرع إقامة اللقاء بالتزامن مع موعد صلاة الجمعة مؤكداً أنه اضطر إلى مغادرة فريقه لأداء الصلاة قبل العودة إلى أرض الملعب.

وفي الوقت الذي أثارت فيه تصريحات لاعب برشلونة تساؤلات حول الجهة التي حددت موعد المباراة كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة اليد عن موقف الاتحاد من الأمر موضحاً أن دوره يقتصر على الإشراف على استضافة البطولة بينما تقع مسؤولية تحديد مواعيد المباريات على عاتق الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ماذا قال اتحاد اليد عن اعتراض سيف الدرع؟

قال مصدر بالاتحاد المصري لكرة اليد إن الاتحاد المصري ليس الجهة المسؤولة عن وضع جدول مباريات البطولة وأوضح المصدر أن الاتحاد المصري يقوم بدور الجهة المشرفة على استضافة وتنظيم البطولة داخل مصر بينما يتولى الاتحاد الدولي لكرة اليد مسؤولية تحديد مواعيد المواجهات.

وجاء توضيح الاتحاد المصري بعد الانتقادات التي وجهها سيف الدرع إلى توقيت مباراة برشلونة وبينهيروس والتي تزامنت مع إقامة صلاة الجمعة.

وبذلك وضع الاتحاد المصري حداً للتساؤلات المتعلقة بمسؤوليته عن توقيت المباراة مؤكداً أن تحديد موعد اللقاءات يخضع للجهة الدولية المنظمة للبطولة.

سيف الدرع يعترض على موعد مباراة برشلونة

وكان سيف الدرع قد تحدث عن توقيت مباراة برشلونة أمام بينهيروس معرباً عن استيائه من إقامة اللقاء خلال وقت صلاة الجمعة.

وقال لاعب برشلونة إنه أراد توضيح موقفه قبل الحديث عن المباراة مشيراً إلى أن اللقاء أقيم في توقيت يتزامن مع صلاة الجمعة.

وأكد الدرع أنه لم يبدأ المباراة مع فريقه بعدما توجه لأداء الصلاة قبل أن يعود إلى الملعب خلال أحداث الشوط الأول للمشاركة مع برشلونة.

وشدد اللاعب المصري على أن أداء صلاة الجمعة يمثل أمراً مهماً بالنسبة له معتبراً أن إقامة المباراة في هذا التوقيت وضعه أمام موقف صعب بين التزاماته مع فريقه وحرصه على أداء الصلاة.

لماذا قارن الدرع مباراة برشلونة بمواجهة الزمالك؟

ولم يكتفِ سيف الدرع بالحديث عن مباراة برشلونة وإنما أشار إلى مواجهة أخرى في البطولة جمعت الزمالك والمنتدى المغربي.

وأوضح لاعب برشلونة أن مباراة الزمالك والمنتدى المغربي كانت مقررة أيضاً في توقيت يتزامن مع صلاة الجمعة قبل أن يتم تعديل موعدها.

وتساءل الدرع عن سبب عدم إجراء التعديل ذاته على مباراة برشلونة وبينهيروس خاصة أن البطولة تقام في مصر التي تستضيف منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وأكد اللاعب أن اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا يحرصون على احترام ثقافات الدول التي يلعبون فيها لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية التمسك بالمعتقدات والعادات الدينية عندما يكون الأمر متعلقاً بممارسة الشعائر.

الدرع: ذهبت للصلاة وعدت إلى المباراة

وكشف سيف الدرع عن تفاصيل ما فعله يوم المباراة موضحاً أنه لم يكن موجوداً مع فريقه في بداية اللقاء بسبب توجهه لأداء صلاة الجمعة.

وبعد الانتهاء من الصلاة عاد اللاعب إلى ملعب المباراة وانضم إلى فريقه خلال أحداث اللقاء.

وتحمل الواقعة جانباً خاصاً بالنسبة للاعب المصري الذي يخوض تجربته الاحترافية مع برشلونة أحد أبرز أندية كرة اليد في العالم في الوقت الذي تقام فيه البطولة على أرض مصر.

برشلونة يبدأ البطولة بانتصار كبير

وعلى المستوى الرياضي لم يؤثر غياب سيف الدرع في بداية المباراة على برشلونة الذي حقق فوزاً كبيراً على بينهيروس البرازيلي بنتيجة 44-33 في افتتاح مشواره بدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

وفرض الفريق الإسباني أفضليته خلال المباراة ليبدأ منافسات البطولة بانتصار يمنحه دفعة قوية قبل استكمال مواجهات المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة إلى جانب برشلونة وبينهيروس فريق الزمالك والمنتدى المغربي.

وتحظى المجموعة باهتمام خاص من الجماهير المصرية في ظل وجود الزمالك ممثلاً للكرة المصرية إلى جانب مشاركة سيف الدرع مع برشلونة.

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