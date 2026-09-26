العفو الدولية: مشاركة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية «خيانة» للفلسطينيين

انتقدت منظمة العفو الدولية مشاركة المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم في دوري الأمم الأوروبية، ووصفتها بأنها «خيانة للفلسطينيين، ولقواعد كرة القدم نفسها، ولحقوق الإنسان».

وقالت المنظمة إن استمرار مشاركة إسرائيل في المسابقة يمثل تناقضا مع مبادئ حقوق الإنسان والقواعد التي تحكم كرة القدم الدولية، مشيرةً إلى مشاركة أندية إسرائيلية من مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مسابقات كرة القدم المحلية.

ودعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى اتخاذ إجراءات بحق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، بما في ذلك تعليق عضويته، على خلفية استمرار مشاركة أندية المستوطنات في المسابقات التابعة له.

واتهمت المنظمة «يويفا» بمنح المنتخب الإسرائيلي منصة دولية رغم ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، معتبرةً أن استمرار مشاركة إسرائيل في المنافسات الأوروبية يتعارض مع التزامات الهيئات الرياضية في مجال حقوق الإنسان.

وتأتي تصريحات منظمة العفو الدولية في ظل جدل متواصل بشأن مشاركة إسرائيل في البطولات الرياضية الدولية، وسط دعوات من جهات مختلفة إلى فرض عقوبات رياضية على المؤسسات الإسرائيلية، بينما يستمر المنتخب الإسرائيلي في خوض منافساته الأوروبية.