الإسكندرية تستقبل رياح الصليب..أولى نوات الخريف في نهاية سبتمبر

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال أولى نوات موسم الخريف، مع اقتراب موعد نوة رياح الصليب الأولى، والمقرر وفق جدول النوات المتداول أن تبدأ يوم 30 سبتمبر وتستمر لمدة 3 أيام.

تفاصيل النوة

وتُعد «رياح الصليب» من النوات المعروفة لدى أهالي الإسكندرية، وترتبط عادةً بنشاط الرياح الغربية، فيما لا تُصنف في المعتاد ضمن النوات الممطرة، مع إمكانية اختلاف تأثيراتها من عام إلى آخر وفقًا للحالة الجوية الفعلية.

وتأتي النوة مع بداية التحول التدريجي في الأجواء ودخول فصل الخريف، حيث تشهد المدينة تغيرًا في طبيعة حركة الرياح وحالة البحر، مع احتمالية اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج وفقًا لدرجة نشاط الرياح.

وتُعرف «رياح الصليب» أيضًا باسم «غسيل البلح»، وهو اسم ارتبط قديمًا بتزامنها مع موسم نضج البلح، وتعد من أبرز النوات التي يترقبها أهالي المدينة مع بداية موسم النوات الشتوية.

وتؤكد المتابعة المستمرة لبيانات هيئة الأرصاد الجوية أن تأثيرات النوات لا يمكن تحديدها بدقة اعتمادًا على المواعيد التقليدية وحدها، إذ تختلف شدة الرياح والأمطار وارتفاع الأمواج من عام لآخر وفقًا للظروف الجوية.

ومن المنتظر أن تتوالى نوات موسم الشتاء على الإسكندرية خلال الأشهر المقبلة، وفق الجدول التقليدي المعروف لدى أهالي المدينة، لتبدأ معها تدريجيًا ملامح موسم الشتاء على عروس البحر المتوسط.