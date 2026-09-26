النحاس: بنك ناصر يرصد 500 مليون جنيه سنويا للتمكين الاقتصادي يستفيد منها 35 ألف أسرة

قال وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يحرص على تقديم التمويلات بعائد منخفض، في إطار دوره في دعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدا أن البنك يعمل على تحقيق أرباح يتم توجيهها إلى مجالات التمكين الاقتصادي.

وأضاف النحاس، خلال الجلسة الرابعة والأخيرة من ورشة العمل التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، أن البنك يواصل دعم مشروعات التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أن التمويلات المقدمة للمشروعات تتم بمصروفات إدارية.

وأوضح أن البنك يتعامل مع حالات تعثر أصحاب المشروعات بما يضمن استمرار المشروع وعدم توقفه، مؤكدا أن الهدف هو محاولة مساعدة أصحاب المشروعات بكل السبل للحفاظ على مشروعاتهم واستمرار النشاط.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن البنك وفر ما يقرب من 900 مليون جنيه لنحو 35 ألف أسرة مستفيدة لبرنامج مستورة، كما رصد البنك 500 مليون جنيه سنويا لدعم برامج التمكين الاقتصادي

ولفت إلى أن محفظة التمويلات بالبنك تبلغ نحو 42 مليار جنيه، وتشمل التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.