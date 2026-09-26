قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفاظًا على سلامته.. محمد صلاح يغيب عن مباراة جنوب السودان بسبب «الترتان»
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. انخفاض الحرارة وأمطار متوسطة إلى غزيرة بمناطق حدودية
الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن
زمن الأونروا انتهى.. مسؤول بمجلس السلام يثير الجدل بـ إلغاء دور الوكالة
ضبط شخص استعان بزوجته وأخرين للتعدى على شقيقه بسلاح أبيض في الجيزة
الاستثمار: نعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع 90 جهة حكومية
رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر
السلطات الروسية: مقتل 7 في هجمات أوكرانية على لوجانسك وزابوروجيا
وزير الآثار: نركز على بناء قطاع سياحي مرن قادر على حماية البيئة والتراث
وفد «التضامن» يطلع على التجربة البرازيلية في دعم وتأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا
مصطفى سعد ميسي: لم أحصل على فرصتي كاملة في الأهلي
سرقة بيانات شخصية وحساسة.. مجموعة هاكرز تسطو على سجلات موظفي FBI
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النحاس: بنك ناصر يرصد 500 مليون جنيه سنويا للتمكين الاقتصادي يستفيد منها 35 ألف أسرة

بنك ناصر
بنك ناصر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قال وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يحرص على تقديم التمويلات بعائد منخفض، في إطار دوره في دعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدا أن البنك يعمل على تحقيق أرباح يتم توجيهها إلى مجالات التمكين الاقتصادي.

وأضاف النحاس، خلال الجلسة الرابعة والأخيرة من ورشة العمل التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، أن البنك يواصل دعم مشروعات التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أن التمويلات المقدمة للمشروعات تتم بمصروفات إدارية.

وأوضح أن البنك يتعامل مع حالات تعثر أصحاب المشروعات بما يضمن استمرار المشروع وعدم توقفه، مؤكدا أن الهدف هو محاولة مساعدة أصحاب المشروعات بكل السبل للحفاظ على مشروعاتهم واستمرار النشاط.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن البنك وفر ما يقرب من 900 مليون جنيه لنحو 35 ألف أسرة مستفيدة لبرنامج مستورة، كما رصد البنك 500 مليون جنيه سنويا لدعم برامج التمكين الاقتصادي

ولفت إلى أن محفظة التمويلات بالبنك تبلغ نحو 42 مليار جنيه، وتشمل التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وليد النحاس تقديم التمويلات بعائد منخفض دعم الحماية الاجتماعية الاقتصادي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر التمويلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

حد السحب اليومي

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

إيران وأمريكا

أول رد أمريكي على خطة الـ 7 أيام المقترحة من طهران

ترشيحاتنا

الشيخ علي محمود فرج

الأوقاف في ذكرى ميلاد علي محمود فرج : خدم القرآن تلاوةً وتعليمًا

الصلاة

ماذا يفعل من نام عن صلاة أو نسيها؟ الأزهر يوضح التصرف الصحيح

المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق

وزير الأوقاف ينعى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق

بالصور

الإسكندرية تستقبل رياح الصليب..أولى نوات الخريف في نهاية سبتمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بسبب مسمار.. نكسة جديدة لـ فولكس فاجن و السيارات الألماني

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

قوة أكبر بسعر أقل .. تعرف على سوبارو الجديدة من إمبريزا 2027

سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027

بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد