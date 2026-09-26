نائب وزير السياحة تشارك في فعاليات معرض نانجينج للخريف الذهبي بالصين

نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاركت يمنى البحار نائب الوزير في فعاليات معرض نانجينج للخريف الذهبي الاقتصادي والتجاري (China Nanjing Golden Autumn Economic and Trade Fair)، في دورته السابعة والثلاثين والذي أُقيم بمدينة نانجينج عاصمة مقاطعة جيانغسو بجمهورية الصين الشعبية، وشاركت مصر هذا العام كضيف شرف في هذه الدورة.

معرض نانجينج للخريف الذهبي الاقتصادي والتجاري

وأُقيم المعرض هذا العام تحت شعار "اللقاء في الخريف الذهبي، والحصاد في المستقبل المشرق"، كما جاء اختيار مصر كضيف شرف للدورة الحالية من المعرض في إطار العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالي السياحة والآثار.

وفي إطار فعاليات المشاركة، التقت نائب الوزير مع Li Zhongjun، نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمدينة نانجينج وعمدة مدينة نانجينج، وأمين مجموعة أعضاء الحزب القيادية لحكومة مدينة نانجينج الشعبية، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما ألقت نائب الوزير كلمة خلال مشاركتها في الفعالية التي أُقيمت على هامش المعرض، وشارك بها لفيف من المسئولين الحكوميين والمهنيين وعدد من المستثمرين، أكدت خلالها على أهمية المشاركة المصرية في تعزيز أوجه التعاون بين مصر وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات لاسيما السياحة والآثار، مستعرضة عدداً من فرص التعاون المتاحة، مشيرة إلى أن هذا العام يحمل أهمية خاصة إذ يشهد مرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، ومعربة عن التطلع إلى استمرار وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

كما شاركت نائب الوزير في مؤتمر "التعاون والتبادل التجاري" الذي عُقد بمشاركة عدد من كبار المسئولين الحكوميين الصينيين والمصريين وكذلك مسئولي وممثلي عدد من كبرى المؤسسات والشركات الصينية والشركات المصرية الكائنة في جمهورية الصين الشعبية، حيث قدمت عرضاً تقديمياً عن السياحة في مصر، أبرزت خلاله الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة في مصر، مستعرضة المقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي تتمتع بها مصر.

كما ألقت الضوء على جهود الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار لتسهيل وصول السائحين إلى مصر وتسهيل انتقالهم بين المدن السياحية المختلفة، وتحسين التجربة السياحية، لافتة إلى أبرز جهود تطوير البنية التحتية، وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، وجهود التوسع في تقديم الخدمات الرقمية لإثراء الزيارة وتحسينها وضمان سهولتها، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات لتشجيع السياحة الميسرة، فضلاً عن الاهتمام بالتحول الأخضر في المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف.

هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الفرص الواعدة لتعزيز التعاون السياحي والأثري من بينها الاستثمار السياحي، والتبادل الثقافي، والحفاظ على التراث، والتدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، والتعاون بين المتاحف، وإجراء البحوث المشتركة وتنظيم البرامج الأكاديمية والثقافية.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يُعد منصة اقتصادية وتجارية واستثمارية هامة، وتنظمه حكومة مدينة نانجينج، ويجمع المسئولين وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول، بما يتيح فرصاً لتعزيز التواصل وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

وقد ركزت الدورة الحالية من المعرض على بناء مركز مفتوح ثنائي الاتجاه للربط والتواصل العالمي، حيث شهدت عدداً من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، من بينها جلسات الترويج للاستثمار، وفعاليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المدن التوأم الدولية، ولقاءات التوفيق بين المشروعات الكبرى.

