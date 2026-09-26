قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب أزمة القراءة والكتابة.. إحالة مديري 6 مدارس وموجهي اللغة العربية بنجع حمادي للتحقيق
تسريب بيانات ملايين العسكريين الأمريكيين.. اختراق نظام موارد بشرية تابع للبنتاجون
إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر
مصطفى سعد ميسي: قميص منتخب مصر حلم كبير..والزمالك حقق إنجازا كبيرا
مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنجلترا وإسبانيا الأبرز في دوري الأمم الأوروبية
حالة الطوارئ في بانكوك مع استمرار الفيضانات بمناطق واسعة
أكثر من طريقة لتجنب الزحام.. ​كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 الكترونيا
العراق والكويت يتفقان على تشكيل فريق مشترك لمعالجة الملفات العالقة
رغم إراحته من مباراة جنوب السودان.. تطور جديد فى أزمة صلاح بمعسكر المنتخب
هل يواجه نتنياهو منافسًا جديدا.. آيزنكوت يتقدم على الليكود في انتخابات الاحتلال
منال عوض : إزالة 14 ألف حالة تعد على أراضي الدولة والأراضي الزراعية
أسد القضاة.. أحمد موسى ينعي المستشار الزند بكلمات مؤثرة ويستعيد مواقفه ضد الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير السياحة تشارك في فعاليات معرض نانجينج للخريف الذهبي بالصين

يمني البحار نائب وزير السياحة
يمني البحار نائب وزير السياحة
محمد الاسكندرانى

نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاركت يمنى البحار نائب الوزير في فعاليات معرض نانجينج للخريف الذهبي الاقتصادي والتجاري (China Nanjing Golden Autumn Economic and Trade Fair)، في دورته السابعة والثلاثين والذي أُقيم بمدينة نانجينج عاصمة مقاطعة جيانغسو بجمهورية الصين الشعبية، وشاركت مصر هذا العام كضيف شرف في هذه الدورة.

معرض نانجينج للخريف الذهبي الاقتصادي والتجاري

وأُقيم المعرض هذا العام تحت شعار "اللقاء في الخريف الذهبي، والحصاد في المستقبل المشرق"، كما جاء اختيار مصر كضيف شرف للدورة الحالية من المعرض في إطار العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالي السياحة والآثار.

وفي إطار فعاليات المشاركة، التقت نائب الوزير مع Li Zhongjun، نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمدينة نانجينج وعمدة مدينة نانجينج، وأمين مجموعة أعضاء الحزب القيادية لحكومة مدينة نانجينج الشعبية، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما ألقت نائب الوزير كلمة خلال مشاركتها في الفعالية التي أُقيمت على هامش المعرض، وشارك بها لفيف من المسئولين الحكوميين والمهنيين وعدد من المستثمرين، أكدت خلالها على أهمية المشاركة المصرية في تعزيز أوجه التعاون بين مصر وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات لاسيما السياحة والآثار، مستعرضة عدداً من فرص التعاون المتاحة، مشيرة إلى أن هذا العام يحمل أهمية خاصة إذ يشهد مرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، ومعربة عن التطلع إلى استمرار وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

كما شاركت نائب الوزير في مؤتمر "التعاون والتبادل التجاري" الذي عُقد بمشاركة عدد من كبار المسئولين الحكوميين الصينيين والمصريين وكذلك مسئولي وممثلي عدد من كبرى المؤسسات والشركات الصينية والشركات المصرية الكائنة في جمهورية الصين الشعبية، حيث قدمت عرضاً تقديمياً عن السياحة في مصر، أبرزت خلاله الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة في مصر، مستعرضة المقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي تتمتع بها مصر.

كما ألقت الضوء على جهود الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار لتسهيل وصول السائحين إلى مصر وتسهيل انتقالهم بين المدن السياحية المختلفة، وتحسين التجربة السياحية، لافتة إلى أبرز جهود تطوير البنية التحتية، وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، وجهود التوسع في تقديم الخدمات الرقمية لإثراء الزيارة وتحسينها وضمان سهولتها، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات لتشجيع السياحة الميسرة، فضلاً عن الاهتمام بالتحول الأخضر في المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف.

هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الفرص الواعدة لتعزيز التعاون السياحي والأثري من بينها الاستثمار السياحي، والتبادل الثقافي، والحفاظ على التراث، والتدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، والتعاون بين المتاحف، وإجراء البحوث المشتركة وتنظيم البرامج الأكاديمية والثقافية.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يُعد منصة اقتصادية وتجارية واستثمارية هامة، وتنظمه حكومة مدينة نانجينج، ويجمع المسئولين وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول، بما يتيح فرصاً لتعزيز التواصل وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

وقد ركزت الدورة الحالية من المعرض على بناء مركز مفتوح ثنائي الاتجاه للربط والتواصل العالمي، حيث شهدت عدداً من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، من بينها جلسات الترويج للاستثمار، وفعاليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المدن التوأم الدولية، ولقاءات التوفيق بين المشروعات الكبرى.

معرض نانجينج للخريف الذهبي الاقتصادي والتجاري يمني البحار وزير السياحة والآثار السياحة مصر الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

ترشيحاتنا

تكنولوجيا

هل يغير الذكاء الاصطناعي قواعد صناعة السينما؟.. مهرجان الجونة السينمائي يجيب

سير إكزوبوت

سير إكزوبوت 2027.. نسخة خارقة بتصميم السيدان

هوندا بايلوت

بمفهوم رياضي وعائلي.. هوندا تبحث عن SUV أكبر من بايلوت

بالصور

الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

مكونات السيارات
مكونات السيارات
مكونات السيارات

اختفاء الفئة الأعلى.. كيا تكشف عن تفاصيل السيارة K5 موديل ‎2027‎‏ ‏

كيا K5
كيا K5
كيا K5

لوك كاجوال .. إلهام شاهين تخطف الانظار بظهورها | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد