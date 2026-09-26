الصين وأمريكا تتفقان على خفض الرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار

اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض متبادل للرسوم الجمركية المفروضة على سلع تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار، في إطار تفاهمات جديدة بين البلدين بشأن الملفات التجارية والاقتصادية.

يأتي الاتفاق عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط مساعٍ من الجانبين لتهدئة التوترات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتتضمن التفاهمات المعلنة عدة بنود، من بينها خفض الرسوم الجمركية، إلى جانب مواصلة الحوار حول عدد من الملفات الاقتصادية والتكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التصعيد التجاري وفرض رسوم جمركية متبادلة بين واشنطن وبكين، ما أدى إلى زيادة الضغوط على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.