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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين وأمريكا تتفقان على خفض الرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار

ترامب ونظيره الصيني
ترامب ونظيره الصيني
فرناس حفظي

اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض متبادل للرسوم الجمركية المفروضة على سلع تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار، في إطار تفاهمات جديدة بين البلدين بشأن الملفات التجارية والاقتصادية.

يأتي الاتفاق عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط مساعٍ من الجانبين لتهدئة التوترات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتتضمن التفاهمات المعلنة عدة بنود، من بينها خفض الرسوم الجمركية، إلى جانب مواصلة الحوار حول عدد من الملفات الاقتصادية والتكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التصعيد التجاري وفرض رسوم جمركية متبادلة بين واشنطن وبكين، ما أدى إلى زيادة الضغوط على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

الصين الولايات المتحدة للرسوم الجمركية الملفات التجارية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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