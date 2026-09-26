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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زياد جمال يكشف بداية رحلته في البرمجة وتعاونه مع شركة صينية

زياد جمال، مؤسس إحدى شركات البرمجة
زياد جمال، مؤسس إحدى شركات البرمجة
إسراء صبري

كشف زياد جمال، مؤسس إحدى شركات البرمجة، تفاصيل بداية مشواره في مجال التكنولوجيا، موضحًا أنه بدأ تعلم البرمجة عام 2017، قبل أن يخوض تجربة مع إحدى الشركات الصينية بعد اكتشافه ثغرة في نظام التشغيل الخاص بها.

وقال زياد جمال، خلال لقائه مع حياة قطوف وسارة مجدي، مقدمتَي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الشركة الصينية تعاملت معه بشكل داعم، وهو ما ساعده على الاستمرار في تطوير مهاراته وتجربته بمجال البرمجة.

وأوضح أنه اقترح إطلاق علامة تجارية مصرية «لوكال براند» بالتعاون مع الشركة الصينية، وطرح منتجاتها داخل السوق المصرية، بما يتيح تقديم حلول تكنولوجية جديدة للمستخدمين.

وأشار إلى أن تجربته في مجال البرمجة بدأت منذ سنوات، وتطورت من مجرد تعلم المجال إلى العمل على مشروعات ومنتجات تكنولوجية تستهدف السوق المصرية.

مجال البرمجة السوق المصرية البرمجة

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