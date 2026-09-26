قوة أكبر بسعر أقل .. تعرف على سوبارو الجديدة من إمبريزا 2027

كشفت سوبارو عن تفاصيل إمبريزا موديل 2027، التي تأتي بعدد من التحديثات، أبرزها خفض سعر الفئة الأساسية مع تزويدها بمحرك أكبر وأكثر قوة مقارنة بالموديل السابق.

ويبدأ سعر سوبارو إمبريزا 2027 من نحو 96 ألف و900 ريال سعودي، بانخفاض يقارب 7 الاف و313 ريال، بما يعادل نحو 1950 دولار، مقارنة بالموديل السابق، بينما تستمر فئة RS بسعر يصل إلى 115 ألف و275 ريال سعودي.

وتحصل الفئة الأساسية على محرك بوكسر رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، بقوة 180 حصان، بدل من محرك سعة 2.0 لتر بقوة 152 حصان في الموديل السابق، ويتصل المحرك بناقل حركة CVT، مع نظام دفع رباعي للعجلات كتجهيز قياسي.

وتضم التجهيزات عجلات قياس 17 بوصة، ومقاعد من القماش، ونظام تكييف ثنائي المناطق، إلى جانب شاشتين تعملان باللمس قياس 7 بوصات، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto.

وفي أنظمة السلامة، تأتي السيارة بمثبت سرعة متكيف، ونظام تحذير مغادرة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار، بينما تضيف فئة RS نظام مراقبة النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية.

وتتميز RS أيضا بعجلات 18 بوصة، ومصابيح ضباب، وجناح خلفي، وتطعيمات سوداء، ومقاعد أمامية بخاصية التدفئة، وشاشة مركزية قياس 11.6 بوصة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف.

وتتوافر تجهيزات اختيارية تشمل فتحة سقف كهربائية، ومقعد سائق كهربائي قابل للضبط في 10 اتجاهات، ونظام صوت Harman Kardon مكونا من 10 مكبرات، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم إمبريزا 2027 بنهاية عام 2026.