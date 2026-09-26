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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف مواصفات شاشات هاتفي iPhone 20 Pro وPro Max الأكبر حجما

iPhone 20 Pro
iPhone 20 Pro
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة نُشرت عبر منصة "ويبو" الصينية، عن اتجاه شركة "آبل" الأمريكية لزيادة المساحة المخصصة لشاشات هواتفها الرائدة القادمة، حيث تختبر الشركة نماذج أولية تضم شاشات أكبر حجماً لهاتفي "iPhone 20 Pro" و"iPhone 20 Pro Max" مقارنة بهواتف الجيل الحالي.

تفاصيل أبعاد الشاشات 

أفاد تقرير نشره موقع MacRumors التقني، نقلاً عن المسرب المعروف "Digital Chat Station"، بأن هاتف "iPhone 20 Pro" سيضم شاشة بقياس 6.41 بوصة بدقة عرض تقريبية تبلغ 2686 × 1236 بكسل، بينما يأتي هاتف "iPhone 20 Pro Max" بشاشة مقاس 6.96 بوصة بدقة 2912 × 1340 بكسل، يُرجح تسويقها تجارياً كشاشة بقياس 7 بوصات.

وبالمقارنة، يمتلك هاتف "iPhone 18 Pro" شاشة 6.27 بوصة (المسوقة كـ 6.3 بوصة) بدقة 2622 × 1206 بكسل، بينما يضم "iPhone 18 Pro Max" شاشة 6.86 بوصة (المسوقة كـ 6.9 بوصة) بدقة 2868 × 1320 بكسل، مع حفاظ آبل على نفس كثافة البكسلات البالغة نحو 460 بكسل لكل بوصة.

تصميم منحني الأطراف الأربعة 

أوضح التقرير أن آبل تختبر في النماذج الأولية شاشة بتصميم "رباعي الانحناء بدون حواف" (borderless quad-curved)، حيث تنحني حواف الزجاج بسلاسة من الجهات الأربع، مما يمنح الهاتف مظهراً انسيابياً أشبه بقطعة زجاجية واحدة متصلة تخفي الإطار المعدني أثناء الاستخدام الاعتيادي. 

وتتوافق هذه البيانات مع تقارير سابقة لوكالة "بلومبرج" في يونيو الماضي، أشارت إلى تكثيف آبل لأعمالها الهندسية لتطوير حجمين مختلفين من هواتف الذكرى العشرين، بالتوازي مع تطوير لوحات "OLED" أكثر نحافة وإشراقاً.

تحديات الكاميرا المخفية 

بين المصدر أن آبل تدرس حلولاً متعددة لواجهة الشاشة، إذ تختبر حالياً تصميماً يضم ثقباً أصغر للجزيرة التفاعلية "Dynamic Island" مشابهاً لما قدم في هواتف "iPhone 18 Pro"، إلى جانب أبحاثها المستمرة لدمج مستشعرات بصمة الوجه "Face ID" والكاميرا الأمامية أسفل لوحة العرض. 

وتواجه الشركة تحديات تقنية ترتبط بجودة التصوير وإخفاء الكاميرا المدفونة، على غرار الصعوبات التي ظهرت في كاميرا الشاشة الداخلية لهاتف "iPhone Duo"، مما قد يدفعها للاحتفاظ بفتحة كاميرا مصغرة في الطراز النهائي.

تخطي سلسلة iPhone 19

أشار التقرير إلى توقعات واسعة بتخطي شركة آبل تسمية "iPhone 19" والانتقال مباشرة إلى "iPhone 20"، تكراراً لما فعلته عام 2017 عندما قفزت من "iPhone 8" إلى "iPhone X" وتجاوزت الرقم تسعة. 

ومن المنتظر أن تطرح آبل هاتفي "iPhone 20 Pro" و"iPhone 20 Pro Max" في سبتمبر من عام 2027، احتفالاً بمرور عشرين عاماً على إطلاق أول هاتف آيفون في التاريخ على يد ستيف جوبز عام 2007، وذلك بعد إطلاق هاتف "iPhone 18" القياسي في وقت سابق من العام نفسه.

iPhone 20 Pro iPhone iPhone 20 Digital Chat Station

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