بميزات غير مسبوق ..ثورة في تصميم آبل وتسريب مواصفات شاشات iPhone 20 Pro وPro Max

نشر موقع Digital Chat Station تفاصيل مبكرة عن شاشة سلسلة iPhone 20 Pro، مؤكدًا بذلك مزاعمه السابقة حول شاشة منحنية رباعية لهاتف آيفون احتفالًا بالذكرى العشرين لإطلاقه. ووفقًا للتسريب، يتميز iPhone 20 Pro بشاشة مقاس 6.41 بوصة بدقة تقارب 2686 × 1236 بكسل، بينما يُقال إن iPhone 20 Pro Max مزود بشاشة مقاس 6.96 بوصة بدقة تقارب 2912 × 1340 بكسل.

ويشير المصدر أيضاً إلى أن الاختبارات الأولية أظهرت تصميماً بدون حواف، رباعي الانحناء، مع فتحة للكاميرا الأمامية. مع ذلك، فإن هذه التفاصيل مستقاة من وحدات اختبارية، لذا قد تتغير قبل إطلاق آبل للهواتف النهائية.

iPhone 20 Pro Max



مقارنة الشاشات بسلسلة iPhone 18 Pro



أُطلق هاتفا iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في وقت سابق من هذا الشهر بشاشات قياس 6.3 بوصة و6.9 بوصة على التوالي. يتميز iPhone 18 Pro بدقة 2622 × 1206 بكسل، بينما يتميز Pro Max بدقة 2868 × 1320 بكسل. وتبلغ كثافة البكسل في كلا الشاشتين 460 بكسل لكل بوصة.

تشير التسريبات إلى أن حجم هاتف iPhone 20 Pro سيكون أكبر قليلاً. سيكون حجم Pro أكبر بحوالي 0.1 بوصة، بينما سيزداد حجم Pro Max بحوالي 0.06 بوصة. كما ستزداد دقة الشاشة قليلاً، مع بضع عشرات من البكسلات الإضافية فقط على كل حافة.

استنادًا إلى الأحجام والدقة المسربة، ستظل كثافة البكسل حوالي 460 بكسل لكل بوصة. هذا يعني أن الهواتف قد تحتوي على شاشات أكبر قليلًا دون تغيير ملحوظ في وضوح الصورة. كما أن الدقة المسربة تتطابق مع نسب أبعاد طرازات Pro الحالية.

في أبريل، ذكرت شركة DCS أن آبل كانت تعمل مع سامسونج على شاشة مخصصة لطراز الذكرى السنوية، تتميز بحواف منحنية قليلاً من جميع الجهات الأربع وبدون طبقة استقطاب. وأشار المصدر إلى أن آبل كانت لا تزال تُجري تعديلات دقيقة على الانحناء آنذاك، لذا لم يكن واضحًا مدى حدة الانحناء. ولا تكشف الأرقام الأخيرة عن عمق هذه الانحناءات أيضًا، مما يجعل هذا الجانب من التصميم غير واضح.



أشارت تقارير صدرت في نفس الفترة إلى أن شركة آبل كانت تعمل مع سامسونج وإل جي لتقليل فقدان السطوع حول الحواف المنحنية. وهذا يوحي بأن تصميم الشاشة كان لا يزال قيد التطوير، وقد يتغير قبل إطلاق الهاتف النهائي.

لا تزال سلسلة هواتف iPhone 18 Pro تستخدم ميزة Dynamic Island، التي تم تعديلها لعرض ما يصل إلى ثلاثة أنشطة مباشرة في وقت واحد. لذا، فإن الانتقال إلى تصميم ثقب الكاميرا الأمامية سيُمثل تغييرًا ملحوظًا في واجهة iPhone.