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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هونر تؤكد تزويد هواتف Magic 9 بنظام أمان بيومتري ثلاثي الأبعاد مزدوج

Magic 9
Magic 9
احمد الشريف

أكدت شركة "هونر" (Honor) الصينية تزويد سلسلتها الرائدة المرتقبة "Honor Magic 9" بنظام أمان استثنائي يجمع بين تقنيتي التعرف البيومتري ثلاثي الأبعاد، لتصبح أول تشكيلة هواتف ذكية رائدة في صناعة الهواتف المحمولة تنفرد بميزتي أمان ثلاثيتي الأبعاد في آن واحد، وفقاً لما أورده تقرير أعدته الكاتبة إيميكو ماتسوي ونشره موقع Huawei Central التقني المتخصص.

إعلان رسمي وملصق تشويقي

أوضح التقرير أن الشركة طرحت ملصقاً ترويجياً تشويقياً جديداً حسمت من خلاله التكهنات حول مواصفات الحماية في هواتفها القادمة؛ حيث أعلنت رسمياً دمج نظام مصادقة عالي الأمان يجمع بين ميزة التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد ومستشعر بصمات الأصابع فائق التطور. 

وتواصل السلسلة الجديدة البناء على إرث الجيل السابق "Magic 8" الذي دعم هذه المنظومة، مع إدخال تحسينات برمجية وهندسية واسعة تعزز سرعة الاستجابة ودقة قراءة البيانات الحيوية للمستخدمين.

تقنية التعرف على الوجه 3D ToF 

أشار المصدر إلى أن منظومة مسح الوجه ثلاثية الأبعاد في هواتف Magic 9 تعتمد على مستشعرات "وقت الرحلة" (ToF) المدعومة بعتاد متخصص في إطلاق واستقبال الأشعة تحت الحمراء وخوارزميات برمجية متقدمة؛ حيث تقوم المنظومة بمسح تفصيلي لقياس تضاريس الوجه وأبعاده الدقيقة ورسم خريطة عمق مجسمة لملامحه لمنع عمليات التزييف، مما يوفر قدرة كاملة على فتح قفل الشاشة والتحقق من الهوية بدقة وموثوقية عالية حتى في ظروف الظلام التام.

مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية

بيّن تقرير موقع Huawei Central أن الشق الثاني من المنظومة يتمثل في مستشعر بصمات الأصابع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية (3D Ultrasonic Fingerprint)؛ حيث يرسل موجات صوتية تخترق طبقات الجلد لرسم خريطة دقيقة ثلاثية الأبعاد لخطوط الأصابع وتجاويفها ومسامها، مكوناً درع حماية متكاملاً ومحكماً ضد محاولات الاختراق، مع ميزة الفاعلية التامة والتعرف الفوري على البصمة حتى عندما تكون يد المستخدم رطبة أو مبللة بالماء أو متسخة.

تصريحات هونر الرسمية حول الدمج بين الأمان والراحة

نقل التقرير بياناً رسمياً صادراً عن شركة هونر أكدت فيه: "في خطوة ترتقي بالأمان إلى مستوى أعلى، تقدم سلسلة Honor Magic 9 التعرف البيومتري ثلاثي الأبعاد المزدوج الحصري في الصناعة، من خلال التعرف على بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد والتعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد، ليحقق فتح القفل المزدوج ثلاثي الأبعاد معادلة الجمع بين أعلى درجات الأمان وسهولة الاستخدام والراحة في خطوة واحدة".

Honor هونر Honor Magic 9 Huawei Magic 8

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