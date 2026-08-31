هونر تكسر القواعد .. أول كاميرا مربعة في العالم قادمة مع Honor Magic 9 Pro

كشف تسريب جديد عن مزيد من التفاصيل حول إعدادات كاميرا هاتف Honor Magic 9 Pro، والتي تغطي كلاً من النظامين الأمامي والخلفي.

بحسب التسريب، سيعمل هاتف Honor Magic 9 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme من الجيل السادس (SM8975) وسيستخدم كاميرا أمامية مربعة بنسبة 1:1، مما يجعله أول هاتف أندرويد بهذا التصميم. يوفر المستشعر المربع مجال رؤية أوسع لصور السيلفي وتصوير الفيديوهات، إذ لا يتطلب تدوير الهاتف للتبديل بين الوضعين الرأسي والأفقي. يشير التسريب أيضًا إلى أن تصميم الكاميرا الأمامية هذا مستوحى من بعض ميزات هاتف Honor Robot Phone .



مواصفات الكاميرا الخلفية لهاتف Honor Magic 9 Pro



أما في الجهة الخلفية، فتتطابق المواصفات مع ما ورد في التقارير السابقة. إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1/1.28 بوصة، وفتحة عدسة f/1.57، ونظام تثبيت بصري للصورة بزاوية 3 درجات، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر 1/1.4 بوصة وفتحة عدسة f/2.6. يتطابق هذا مع ما نشره موقع Digital Chat Station في مارس الماضي، عندما ظهرت لأول مرة معلومات عن إعداد الكاميرا المزدوجة بدقة 200 ميجابكسل. من المتوقع أيضًا أن تمتد شراكة Honor مع ARRI لتشمل طراز Pro، مما سيُحسّن من دقة الألوان ومعالجة الفيديو.

ليست كاميرا السيلفي المربعة بحد ذاتها معلومة جديدة. فقد أشارت تقارير في مايو إلى أن شركة Honor تختبر مستشعرًا مشابهًا لهاتف Magic 9 القياسي، وذلك بعد فترة وجيزة من تسريب معلومات تفيد بأن شركة Oppo تعمل على نفس التصميم لسلسلة Find X10. وقد تكون Honor هي أول من يطرح هذا الهاتف في الأسواق.

أشار المُسرّب الذي يقف وراء هذا التسريب في التعليقات إلى أن شركة فيفو تُحضّر لإطلاق كاميرا أمامية مربعة الشكل العام المقبل. وهذا يُوحي بأن هذا التصميم قد ينتشر لدى المزيد من مُصنّعي الهواتف الصينيين بدلاً من اقتصاره على علامة تجارية واحدة.

من المتوقع إطلاق سلسلة هواتف Honor Magic 9 في الصين في شهر أكتوبر تقريبًا، لذا من المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الإطلاق.