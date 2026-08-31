استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد.. خطط للأنشطة وتأمين المدارس وافتتاح منشآت تعليمية

في إطار استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد يعقد قيادات التعليم بالمحافظات اجتماعات لمتابعة الاستعدادات وتجهيز المدارس وغيرها..

مطروح

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم الأنشطة التربوية بديوان عام المديرية، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، والمقرر بدء الدراسة به السبت بعد المقبل.

خطة الأنشطة التربوية

وتناول الاجتماع استعراض خطة الأنشطة التربوية وخطة العمل خلال الفصل الدراسي الأول، مع التأكيد على أهمية تفعيل الأنشطة بمختلف أنواعها داخل المدارس، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لجذب الطلاب إلى المدرسة، وتعزيز الانضباط والانتظام الدراسي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أهمية الدور الذي تؤديه الأنشطة المدرسية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم، مشيرًا إلى أن مدارس المحافظة تزخر بالعديد من المواهب الطلابية المتميزة، والتي نجحت في تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات المركزية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بمختلف مجالات الأنشطة.

وشدد الرشيدي خلال الاجتماع على ضرورة إعداد خطط واضحة للأنشطة وتنفيذها بصورة فعالة مع بداية العام الدراسي، بما يحقق أكبر استفادة للطلاب ويسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على الإبداع والمشاركة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط والإخلاص في العمل، وبذل أقصى جهد وتحمل المسؤولية، بما يضمن انطلاقة قوية ومنضبطة للعام الدراسي الجديد، تليق بطلاب وأبناء محافظة مطروح.

بني سويف

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بشأن تكثيف الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، عقد الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارات التعليمية، لمراجعة خطط الاستعداد والجاهزية، والتأكد من سرعة التعامل مع مختلف الأزمات والمواقف الطارئة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب والعاملين.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد صلاح، وكيل المديرية، والدكتورة عائشة عبد الرحيم، مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء أقسام الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارات التعليمية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانات المتاحة بكل إدارة تعليمية، وتحديد أبرز المعوقات والتحديات، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق الفوري وسرعة تبادل المعلومات بين الإدارات والمدارس وإدارة الأزمات والكوارث بالمديرية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتعامل بكفاءة مع أي موقف طارئ.

وأكد الدكتور عصام عبد المهدي عمارة أن الاستعداد المبكر والتعامل الاستباقي مع الأزمات يمثلان ركيزة أساسية لضمان انتظام العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة رفع درجة الجاهزية داخل جميع الإدارات والمدارس، والتأكد من وضوح أدوار ومسئوليات فرق الأزمات، وسرعة التواصل والتنسيق عند حدوث أي طارئ.

وشدد مدير المديرية على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية، ورصد أي مخاطر أو ملاحظات قد تؤثر على سلامة الطلاب والعاملين، والعمل على تلافيها قبل بدء الدراسة، مع الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة، وتحديث خطط الإخلاء والتعامل مع الأزمات وفق السيناريوهات المختلفة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ محمد صلاح، وكيل المديرية، ضرورة إعداد وتنفيذ خطط إخلاء فعالة داخل المدارس والإدارات التعليمية، وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة، مع التأكيد على البدء في تنفيذ تدريبات عملية وفعلية داخل المدارس على إجراءات الإخلاء وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية، بما يرفع جاهزية الطلاب والعاملين للتعامل السليم مع أي موقف طارئ.

كما أكد الحضور أهمية تفعيل غرف العمليات الخاصة بالأزمات والكوارث داخل الإدارات التعليمية، وتحقيق الربط والتواصل المباشر والمستمر مع غرفة عمليات إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية، لضمان سرعة نقل المعلومات، ودقة المتابعة، وسرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، ويعزز قدرة المدارس والإدارات التعليمية على مواجهة الأزمات والطوارئ بكفاءة وفاعلية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

القليوبية

استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، صباح اليوم، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة للمشاركة في احتفالاتها بعيدها القومي، تمهيدًا لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بمركزي بنها وطوخ

ورحب محافظ القليوبية بوزير التربية والتعليم، معربًا عن بالغ تقديره لمشاركته أبناء المحافظة احتفالاتهم بعيد القليوبية القومي، ومؤكدًا أن زيارة الوزير تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بقطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، بما يسهم في استيعاب الزيادة الطلابية، وخفض الكثافات داخل الفصول، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.

ومن جانبه، أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بزيارة محافظة القليوبية والمشاركة في احتفالاتها بعيدها القومي، مشيدًا بجهود المحافظة وتعاونها المستمر مع الوزارة في دعم وتطوير العملية التعليمية، ومؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ خطط تطوير المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات المحافظة من المشروعات والمنشآت التعليمية.

وتأتي الزيارة تمهيدًا لتوجه وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية لافتتاح 3 مدارس جديدة بمركزي بنها وطوخ، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية وتوفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب.