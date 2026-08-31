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محمد سليمان عبد المالك يكشف سر تأجيل عرض "بنج كلي" قبل ذلك.. خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد سليمان عبد المالك يكشف سر تأجيل عرض "بنج كلي" قبل ذلك.. خاص

محمد سليمان عبد المالك
محمد سليمان عبد المالك
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف محمد سليمان عبد المالك سر تأجيل عرض مسلسل “بنج كلي” الذى يعرض حاليا ويقوم ببطولته دياب وسلمى أبو ضيف. 

وقال المؤلف محمد سليمان عبد المالك فى تصريح خاص لصدى البلد : المسلسل انتهى تصويره في نوفمبر، واستمر المونتاج حتى فبراير، ثم عرض في أغسطس، وكان قرار تأجيل العرض قرار القناة التى تعرض العمل، وليس قرارنا، وهو أول عمل أنهيت كتابته بالكامل قبل تصويره، ليس مثلما يحدث في أعمال رمضان دائمًا نبدأ عرض المسلسل ونستمر في كتابة الحلقات الأخيرة بالتزامن مع العرض، وهذه المرة انتهت الكتابة والتصوير والمونتاج بالكامل قبل العرض، وكانت تجربة غير مسبوقة بالنسبة لي.

تعليق دكتور دعاء جلال

من ناحية أخرى علقت الدكتورة دعاء جلال أستاذ التخدير، على الأخطاء الطبية التي وردت في أحد مشاهد مسلسل بنج كلي، المأخوذ عن كتابها الذي حمل اسم حكايات من غرف العمليات. 

وقالت الدكتورة دعاء جلال في منشور عبر موقع فيسبوك: كتابي حكايات من غرف العمليات ليس كتابا طبيا ولا يوجد به أي تفاصيل طبية كما حدث في المسلسل، إنما هو عمل أدبي بحت يحكي يوميات طبيبة تخدير، مع عرض لمواقف درامية حدثت بالفعل تنوعت بين الكوميديا أحيانا والحزن أحيانا أخرى ولكن تم طمس معالم شخصية المريض بصورة كاملة حفاظًا على خصوصية المريض وحقوقه فلا يمكن التعرف على أي شخصية من سرد الأحداث إطلاقا.. ويعلم هذا جيدًا كل من قرأ الكتاب.

واستكملت: كل خطأ طبي حدث في المسلسل ما هو إلا حبكة سينمائية في سياق المعالجة الدرامية.. كان يمكن تداركها إذا سألوني عنها ورجعوا للرأي الطبي أولا قبل تنفيذها، كما حدث بالفعل في مشاهد وتفاصيل كثيرة استعانوا بي فيها، ولكن في النهاية هو تمثيل وليس حقيقة، وكل عمل وله سقطاته وأقدر جيدًا نقد الأطباء للأخطاء الموجودة في العمل وأنا منهم ومعهم، حيث أنني أشاهدها لأول مرة مع باقي الجمهور، وبالفعل أقف عليها وانتقدها مثلهم تماما، فأنا طبيبة قبل أي شيء.

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