الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف مواقع تمركز للقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد الجوية بالإمارات، في تطور جديد يأتي وسط تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة.

وقال الجيش الإيراني إن قواته هاجمت القاعدة باستخدام عشرات الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن الهجوم استهدف مواقع تمركز المروحيات وعناصر تابعة للجيش الأمريكي داخل القاعدة.



وأوضح الجيش أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـاعتداءات العدو على جزيرة لارك الإيرانية، مؤكدًا أن استهداف القاعدة يمثل جزءًا من الرد العسكري الإيراني على الضربات الأمريكية الأخيرة.