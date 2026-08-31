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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

مساعدات
مساعدات
محمود زيدان

أكد محمد فوزي، الباحث المتخصص في الشأن الإقليمي، إن كافة المؤشرات تؤكد وجود حالة من العجز الدولي فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الممارسات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

 وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، أن الفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم شهدت كمًا كبيرًا جدًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية غير المسبوقة والدموية، والتي تُمارس بشكل شبه يومي بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأزمة في قطاع غزة لم تعد مرتبطة فقط بدخول المستلزمات الطبية، بل أصبحت عملية تأمين هذه المستلزمات تمثل أزمة كبيرة جدًا، في ظل عدم استطاعة المجتمع الدولي فرض أي ضوابط أو قواعد إنسانية أو قانونية أو أخلاقية تحكم التصعيد الإسرائيلي داخل القطاع.

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