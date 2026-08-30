الأمن يكشف حقيقة فيديو اتهام عاملين بسرقة أغطية بالوعات الصرف بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام شخصين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالقاهرة .



بالفحص أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاملين بإحدى شركات المقاولات – مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج) وتبين أن الشركة محل عملهما متعاقدة مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه ،وبسؤالهما قررا أنه بتاريخ 27/ الجارى وحال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المقطم لمباشرة عملهما فوجئا بقيام إحدى السيدات بتصويرهما والزعم بقيامهما بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى رغم تأكيدهما لها بعدم صحة ذلك وإطلاعها على الأوراق الثبوتية الخاصة بهما وإتهماها بالتشهير بهما .. وبإستدعاء مالك الشركة محل عمل المذكوران (مقاول – مقيم بالجيزة) وسؤاله أيد ما سبق .

أمكن تحديد وضبط القائمة على تصوير ونشر مقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) ، وبمواجهتها أقرت بإدعائها ظناً منها قيامهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





