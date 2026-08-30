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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة لوكيل صحة الإسكندرية لمتابعة جاهزية المنشآت الطبية والخدمات المقدمة للمواطنين

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور أسامة بلبل
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور أسامة بلبل
أ ش أ

تفقد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور أسامة بلبل، عددًا من المنشآت الصحية التابعة لمنطقتي العجمي وبرج العرب؛ لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بزيارة مستشفى صلاح العوضي، وتضمنت تفقد أقسام الطوارئ، والمعامل، وغرف العمليات، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية، وقسم العلاج الطبيعي والصيدليات، مع الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام تقديم الخدمة على مدار الساعة.

كما تفقد وكيل الوزارة غرفة المشورة الأسرية بالمستشفى، وتابع أعمال فريق المبادرات الرئاسية، واطمأن على جاهزية الأقسام المختلفة، ويضم المستشفى 13 سريرًا داخليًا، وسرير عزل، و9 حضانات، و3 غرف عمليات، وسريري إفاقة، وسرير عناية متوسطة.

وتوجه وكيل الوزارة عقب ذلك إلى إدارة برج العرب الصحية، حيث تفقد وحدة طب أسرة تحيا مصر، وتضم الوحدة التي تعد أحد مشروعات «حياة كريمة»، عددًا من العيادات والخدمات الطبية المتكاملة، تشمل طب الأسرة، والمبادرات الرئاسية، ومتابعة الحمل والأطفال، والأسنان، والتطعيمات والطوارئ، بالإضافة إلى معامل الدم والطفيليات، وعيادات فحص المقبلين على الزواج وتنظيم الأسرة والدعم النفسي.

وتابع وكيل الوزارة مستوى التشغيل بالوحدة، التي تخدم نحو 5300 نسمة من سكان المنطقة، والحاصلة على الاعتماد المبدئي من «جهار» مع متابعة إجراءات التجديد.

واختتمت الجولة بزيارة مستشفى برج العرب المركزي، وتم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات والحضانات وعيادة الرمد، واطمأن على جاهزية المستشفى وانتظام العمل وتوافر الخدمات الطبية اللازمة للمرضى.

ويضم المستشفى عددًا من وحدات العناية المركزة والقلب والطوارئ، إلى جانب 3 غرف عمليات، و35 سريرًا داخليًا و8 أسرة للنساء، و14 حضانة، وعناية للأطفال، فضلًا عن خدمات الأشعة المقطعية والسونار والأشعة العادية.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور أحمد بحلاق وكيل المديرية وقيادات صحة الإسكندرية، وهي تأتي في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على تعزيز المتابعة الميدانية المستمرة، ورفع كفاءة الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة وكفاءة على مدار الساعة.

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور أسامة بلبل المنشآت الصحية

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