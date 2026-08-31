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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي أسرتين لبحث مطالبهم.. توفير فرص عمل ودراسة حالة صحية وتقديم الدعم اللازم

محافظ بورسعيد يلتقي أسرتين بمكتبه لبحث مطالبهم.. ويوجه بسرعة توفير فرص عمل ودراسة حالة صحية وتقديم الدعم اللازم
محافظ بورسعيد يلتقي أسرتين بمكتبه لبحث مطالبهم.. ويوجه بسرعة توفير فرص عمل ودراسة حالة صحية وتقديم الدعم اللازم
محمد الغزاوى

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد أسرتين بمكتبه، لبحث عدد من المطالب والاحتياجات الخاصة بهم والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

في إطار حرص محافظة بورسعيد على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والتعامل الفوري مع الحالات الإنسانية والاجتماعية.

بحضور رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى مطالب إحدى الأسر بشأن توفير فرصة عمل ومصدر دخل مناسب بما يسهم في تحسين ظروفها المعيشية وتوفير حياة كريمة لأفرادها حيث وجه المحافظ بسرعة بحث الحالة من خلال الجهات المختصة، ودراسة إمكانية توفير فرصة عمل مناسبة وفقا للإمكانيات والقواعد المنظمة.

محافظ بورسعيد يلتقي أسرتين بمكتبه لبحث مطالبهم.. ويوجه بسرعة توفير فرص عمل ودراسة حالة صحية وتقديم الدعم اللازم

كما بحث المحافظ الحالة الصحية لإحدى الأسر واستمع إلى تفاصيل الظروف الصحية والاجتماعية التي تمر بها، موجها بسرعة فحص الحالة من خلال الجهات المختصة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسرة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمطالب الإنسانية والاجتماعية للمواطنين،مشددًا على ضرورة سرعة فحص الحالات والتعامل معها بجدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق الاستجابة الفاعلة لمطالب المواطنين في إطار القواعد والإمكانات المتاحة.

كما وجه المحافظ بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الحالتين، وعدم الاكتفاء بعرض المطالب، لضمان الوصول إلى حلول فعلية تساهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية للأسرتين.

جدير بالذكر أن المواطنين الراغبين في لقاءه يمكنهم التقدم بطلب من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، متضمنًا رقم الهاتف وصورة بطاقة الرقم القومي، أو إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، مع ضرورة استيفاء البيانات وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب، حيث لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة

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