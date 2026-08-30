محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم

استقبل اللواء ابراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وذلك بديوان عام المحافظة، على هامش افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والخمسين من بطولة الجمهورية للشركات، والتي تستضيفها بورسعيد بمشاركة واسعة من مختلف محافظات الجمهورية

أكثر من 18 ألف لاعب ورياضي يشاركون في منافسات بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، و اللواء/ عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والأستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية

ورحب محافظ بورسعيد بوزير الشباب والرياضة ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤكدًا أن استضافة بورسعيد لفعاليات الدورة الـ59 من بطولة الجمهورية للشركات تعكس مكانة المحافظة وقدرتها على استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية، في ظل ما تتمتع به من إمكانيات وبنية رياضية وسياحية متميزة.

ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد، مساء اليوم، افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والخمسين من بطولة الجمهورية للشركات، بالمدينة الرياضية بحي الضواحي، والتي تأتي في إطار دعم الدولة للحركة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز قيم المنافسة والانتماء والروح الرياضية

وتشهد البطولة مشاركة كبيرة من الفرق والوفود الرياضية من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يشارك أكثر من 18 ألف لاعب ورياضي في منافسات عدد من الألعاب الرياضية، بما يجعلها واحدة من أكبر التجمعات والفعاليات الرياضية على مستوى الجمهورية

ويتضمن حفل الافتتاح عددًا من الفعاليات، من بينها وصول شعلة البطولة، وطابور عرض الفرق المشاركة، وكلمات الترحيب، إلى جانب فقرات فنية واستعراضية، إيذانًا بانطلاق منافسات الدورة الجديدة من البطولة

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال فعاليات البطولة، ورفعت درجة الاستعداد بمختلف الأجهزة التنفيذية، مع توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، والتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام للشركات وكافة الجهات المعنية، بما يضمن خروج البطولة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة بورسعيد