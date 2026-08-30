وزير الرياضة يشيد باستعدادات بورسعيد وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية

يفتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة و اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والمحاسب محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد العام للشركات، مساء اليوم في تمام الساعة السابعة، فعاليات النسخة التاسعة والخمسين من بطولة دوري الشركات بمحافظة بورسعيد، وذلك بالمدينة الرياضة بحي الضواحي في إطار حرص الدولة على دعم الحركة الرياضية وتشجيع العاملين بالشركات والمؤسسات على ممارسة الرياضة، بما يسهم في تعزيز قيم المنافسة والانتماء والروح الرياضية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية، وقيادات الاتحاد العام للشركات، وممثلي الفرق والوفود المشاركة في فعاليات البطولة.

وتشهد النسخة الـ59 من بطولة دوري الشركات مشاركة واسعة من مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة أكثر من 18 ألف لاعب ورياضي، في منافسات رياضية متنوعة، بما يجعل البطولة أحد أكبر التجمعات الرياضية على مستوى الجمهورية، ويعكس الإقبال الكبير على المشاركة في الأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد العام للشركات.

بمشاركة أكثر من 18 ألف لاعب ورياضي.. بورسعيد تستضيف فعاليات بطولة الجمهورية للشركات

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال فعاليات البطولة، وتم رفع درجة الاستعداد وتجهيز جميع الإمكانيات اللوجستية والرياضية اللازمة، بما يضمن توفير أفضل الأجواء للمشاركين والوفود الرياضية، وخروج البطولة بالصورة المشرفة التي تليق باسم ومكانة محافظة بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام للشركات وكافة الجهات المعنية، لتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة وإنجاح فعاليات البطولة، مؤكدًا أن بورسعيد تسخر كافة إمكانياتها لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون أن استضافة بورسعيد للنسخة الـ59 من دوري الشركات تمثل إضافة مهمة للأجندة الرياضية بالمحافظة، وتسهم في تنشيط الحركة الرياضية والسياحية، فضلًا عن دعم الحركة الاقتصادية، والتعريف بما تتمتع به بورسعيد من إمكانيات وبنية رياضية وسياحية تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات.

ومن جانبه، أعرب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بإقامة النسخة التاسعة والخمسين من بطولة دوري الشركات بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن البطولة تحظى بأهمية كبيرة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الرياضة المصرية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، لافتًا إلى أن المشاركة الكبيرة التي تتجاوز 18 ألف لاعب ورياضي تعكس النجاح المتواصل للبطولة ومكانتها بين الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بما تم من استعدادات وتجهيزات بمحافظة بورسعيد لاستقبال فعاليات البطولة، مؤكدًا أن إقامة هذا الحدث الرياضي بمشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين والفرق يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين أبناء الشركات والمؤسسات من مختلف محافظات الجمهورية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، وترسيخ قيم المنافسة الشريفة والعمل الجماعي.

و أكد المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد العام للشركات، أن اختيار محافظة بورسعيد لاستضافة فعاليات النسخة الـ59 يعكس الثقة في قدرات المحافظة وإمكانياتها التنظيمية والرياضية، مشيدًا بالتعاون والتنسيق الكامل بين الاتحاد ومحافظة بورسعيد ووزارة الشباب والرياضة، لتوفير كافة سبل النجاح أمام الفرق والوفود المشاركة.

ومن المقرر أن تتواصل منافسات البطولة على مدار فترة إقامتها بمحافظة بورسعيد، وسط مشاركة واسعة من الفرق واللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، في أجواء تنافسية ورياضية تعكس الدور المجتمعي للرياضة في بناء الإنسان وتعزيز روح الانتماء والتعاون.