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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إسلام حمص: فريدة فرج فخر بورسعيد سطرت إنجازا جديدا بالمشاركة في دورة البحر المتوسط

إسلام حمص.. فريدة فرج فخر بورسعيد سطرت إنجاز جديد بالمشاركة في دورة البحر المتوسط
إسلام حمص.. فريدة فرج فخر بورسعيد سطرت إنجاز جديد بالمشاركة في دورة البحر المتوسط
محمد الغزاوى

أكد الدكتور إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للسباحة بالزعانف و المشرف على المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري أن مشاركة ابنة بورسعيد ولاعبة نادي التوكيلات الملاحية فريدة فرج في دورة ألعاب البحر المتوسط تعد إنجازا كبيرا يضاف لسجل إنجازاتها وإنجازات بورسعيد.

وأضاف " حمص ": فريدة فرج كتبت صفحات جديدة من النجاح والتألق، لتصبح واحدة من النماذج الرياضية المشرفة بمشاركتها القوية بدورة ألعاب البحر المتوسط فكانت أصغر لاعبات البطولة.


إسلام حمص: فريدة فرج فخر بورسعيد سطرت إنجازا جديدا بالمشاركة في دورة البحر المتوسط

وأوضح " حمص " أن هذه المشاركة هي الخامسة لها في المحافل الدولية مع المنتخب الوطني لتثبت أن الطموح والعمل الجاد قادران على صناعة بطلة حقيقية، بعدما خاضت منافسات قوية في كافة البطولات التي شاركت بها.

و أشار إلى أن إنجازات فريدة لم تتوقف عند حدود الميداليات والألقاب، فقصتها تمثل نموذجًا لما يمكن أن تصنعه الإرادة والانضباط والإصرار، ورسالة لكل فتاة رياضية في بورسعيد بأن الحلم يمكن أن يتحول إلى إنجاز حقيقي عندما يقترن بالعمل والتدريب والطموح.

وواختتم " حمص ": كل التوفيق لفريدة فرج في المزيد من البطولات والإنجازات ورفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وكل الدعم لكل أبطال منطقة بورسعيد التي تضم نماذج كبيرة يمثلون مستقبلا رياضيا مزدهرا لمصر.

بورسعيد منطقة الغوص بطولة البحر المتوسط منتخب مصر

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