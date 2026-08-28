استعدادًا لمباراة نيوكاسل.. عمر مرموش يظهر لأول مرة في تدريبات توتنهام

سجل الدولي المصري عمر مرموش ظهوره الأول في تدريبات فريقه الجديد توتنهام هوتسبير، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم مرموش إلى صفوف توتنهام قادمًا من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود التزام بتحويل الصفقة إلى انتقال نهائي في الصيف المقبل.

وشارك المهاجم المصري في المران الجماعية لـ«السبيرز» للمرة الأولى، بعد إتمام انتقاله إلى النادي اللندني، حيث يستعد الفريق لمواجهة نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتأتي مشاركة مرموش في التدريبات لتزيد من فرص ظهوره الأول بقميص توتنهام أمام نيوكاسل، خاصة بعدما أصبح متاحًا للمشاركة، مع إمكانية أن يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء وفقًا للتشكيلات المتوقعة.

وكان توتنهام قد بدأ مشواره في الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد، ويسعى الفريق بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي إلى تحقيق الفوز الأول في الموسم، عندما يستضيف نيوكاسل.

ويأمل مرموش في تقديم بداية قوية مع توتنهام، بعدما انتقل إلى الفريق بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة، عقب فترة قضاها مع مانشستر سيتي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 3 أخرى خلال 21 مشاركة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويحمل مرموش القميص رقم 22 مع توتنهام، ويعول عليه الجهاز الفني للاستفادة من سرعته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، خاصة في ظل رغبة الفريق في تحسين مردوده الهجومي خلال الفترة المقبلة.