تصالحوا فى النيابة.. الداخلية تكشف تفاصيل خلاف على قطعة أرض زراعية بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عم زوجها بالإستيلاء على قطعة أرض زراعية ملك زوجها ومنعها من زراعتها بكفرالشيخ .







بالفحص تبين وجود خلافات حول قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة مركز شرطة الحامول بين طرف أول: (القائمة على النشر ، وزوجها ) طرف ثان: (عم زوج القائمة على النشر) "محرر بشأنها عدة محاضر " ، وأنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ للمركز بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين ، لذات الخلافات ، وأمكن ضبط الطرفين ، وبمواجهتهم تبادلا الإتهامات فيما بينهم .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وبعرضهم على النيابة العامة أبدوا رغبتهم فى التصالح.





