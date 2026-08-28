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جامعة شرق بورسعيد الأهلية تكشف حقيقة اعتداء أفراد الأمن على طالب صيدلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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جامعة شرق بورسعيد الأهلية تكشف حقيقة اعتداء أفراد الأمن على طالب صيدلة

جامعة بورسعيد تكشف حقيقة واقعة اعتداء أمن الجامعة على طالب
جامعة بورسعيد تكشف حقيقة واقعة اعتداء أمن الجامعة على طالب
محمد الغزاوى

أصدرت جامعة شرق بورسعيد الأهلية برئاسة الاستاذ الدكتور عاطف علم الدين بيان رسميا بشأن فيديو متداول لواقعة اعتداء أمن الجامعة على شخص أمام البوبات.

وأكدت جامعة شرق بورسعيد الواقعة  حدثت يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2026، في تمام الساعة 11 صباحًا، وتخص بالطالب أحمد السيد السعيد محمد سليمان، وشهرته «البحراوي» – الطالب بكلية الصيدلة 

جامعة بورسعيد تكشف حقيقة واقعة اعتداء أمن الجامعة على طالب 

وافادت الجامعة ان الواقعة  بدأت الواقعة على خلفية موقفه الأكاديمي والإجراءات التأديبية المتخذة بحقه وفقًا للوائح الجامعة.

وقد جاء ذلك في ضوء عدم اجتياز الطالب الحد الأدنى للنجاح في عدد من الفصول الدراسية، فضلًا عن ضبط هاتف محمول بحوزته أثناء إحدى لجان الامتحانات بغرض الغش، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات المقررة.

وعقب حضور الطالب إلى الجامعة برفقة والدته وخاله للاستفسار عن موقفه، ومغادرتهم الحرم الجامعي، توجه الطالب إلى البوابة الرئيسية رقم (1)، حيث قام بتوجيه السباب والإهانات للعاملين وأفراد الأمن، والتعدي عليهم، والتهديد باقتحام الحرم الجامعي والتعدي على أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة.

وقد تدخل أفراد أمن الجامعة لإبعاد الطالب عن محيط البوابة ومنع تصعيد الموقف، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والمنشآت الجامعية.

وتؤكد جامعة شرق بورسعيد الأهلية أن حق الطالب في الاستفسار أو التظلم مكفول بالكامل وفقًا للوائح والقوانين، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يكون مبررًا للغش أو التعدي أو التهديد أو الإساءة إلى أي من العاملين بالجامعة.

وقد وجه الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى الشئون القانونية، مؤكدًا أن الجامعة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس أمن وسلامة طلابها ومنسوبيها أو ينال من هيبة المؤسسة الجامعية.

وتؤكد الجامعة أن ما يثبت من وقائع ومسئوليات سيكون وفقًا لما تسفر عنه المحاضر الرسمية والتحقيقات والجهات المختصة.

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