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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارعي عكا ومصطفى كامل بحي الشرق

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

 تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير شارعي عكا ومصطفى كامل بنطاق حي الشرق، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور  إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، والمهندسة  إحسان برمة، مدير مديرية الطرق، حيث تابع المحافظ مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ، واطلع على ما تم إنجازه ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمنطقة.

وتشمل أعمال التطوير توسعة الأرصفة، وتنفيذ أعمال صب وتركيب البلدورات، وتركيب بلاط الإنترلوك، إلى جانب أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع، بما يسهم في تحسين حركة السيارات والمشاة، وتحقيق السيولة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال الرصف وتوسعة الأرصفة وتركيب الإنترلوك ورفع كفاءة الإضاءة 

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال رفع كفاءة منظومة الإضاءة وأعمال الكهرباء بشارعي عكا ومصطفى كامل، مؤكدًا أهمية تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والدقة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومتكاملة للمواطنين

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية والمُنفذة للأعمال، وسرعة الانتهاء من كافة مراحل التطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من جودة التنفيذ وعدم وجود أي معوقات تؤثر على معدلات الإنجاز

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