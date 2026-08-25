محافظ بورسعيد يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بالمسجد العباسي

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، والتي أُقيمت بالمسجد العباسي بحي العرب، وسط أجواء إيمانية وروحانية، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و العميد معتز ابو سمرة المستشار العسكري و مدير الأوقاف ببورسعيد الشيخ محمد إبراهيم سليمان و عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة

واستهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بصوت القارئ الشيخ محمد الحديدي، أعقبها كلمة الشيخ محمد إبراهيم سليمان، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من السيرة النبوية الشريفة، وما تحمله من قيم سامية في الرحمة والتسامح والأخلاق الكريمة

آيات من الذكر الحكيم وابتهالات ومدائح نبوية احتفالًا بذكرى مولد الرسول الكريم

واختُتمت فعاليات الاحتفالية بمجموعة من الابتهالات والمدائح النبوية، قدّمها الشيخ محمد مجدي عبد العزيز، احتفالًا بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء الشعب المصري عامة وأبناء محافظة بورسعيد بصفة خاصة، معربا عن سعادته بمشاركة أبناء المحافظة هذه الاحتفالية العطرة وأكد السيد المحافظ أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، واستلهام القيم النبوية في ترسيخ الأخلاق الحميدة وتعزيز روح المحبة والتراحم بين أبناء المجتمع، متمنيٱ أن تعاد هذه المناسبات دائما على مصر وأبنائها في خير ورخاء وتنمية