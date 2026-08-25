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تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ

ظاهرة النينو
ظاهرة النينو
حنان توفيق

 حذر خبير في وكالة الأرصاد الجوية البريطانية من أن ظاهرة "ال نينيو" المناخية تتجه لأن تكون "الأقوى على الإطلاق" منذ أكثر من قرن، ويُرجح أن تكون  هذا العام الأشد قوة على الإطلاق، ما ينذر بظروف جوية قاسية في مختلف أنحاء العالم، وبأن يكون 2027 العام الأكثر حرا على الإطلاق.

وستقدم هذه الظاهرة المؤقتة، التي تضاف إلى الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري، تصورا لدرجات الحرارة التي قد يواجهها العالم بصورة متكررة بحلول أواخر ثلاثينات القرن الحالي.

ظاهرة إل نينيو

تُعد "إل نينيو" المرحلة الدافئة من دورة مناخية طبيعية تؤدي مؤقتا إلى ارتفاع درجات حرارة المحيطات في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية، وتحدث هذه الظاهرة عندما تضعف موقتا الرياح الشرقية التي عادة ما تُبقي المياه دافئة في غرب المحيط الهادئ، ما يسمح لهذه المياه بالصعود إلى السطح والتحرك شرقا.

عندما تبقى درجة حرارة سطح المحيط أعلى من المعدل الاعتيادي لأشهر عدة، يزيد احتمال حدوث عواصف فوق المنطقة، "ما يُؤثر على الغلاف الجوي للأرض بأكمله"، وفق ما تُوضح إميلي بيكر، عالمة المناخ في جامعة ميامي.

ونتيجة لذلك، يصبح المناخ أكثر حرّا وجفافا في بعض المناطق، وأكثر برودة ورطوبة في مناطق أخرى، وبدأت بعض آثار هذه الظاهرة بالظهور، إذ تسبب الجفاف الطويل والشديد في إندونيسيا بانتشار الحرائق التي أتت على مئات آلاف الهكتارات.

في حديث لوكالة فرانس برس، قالت ميشيل لورو، وهي مسؤولة في مركز التوقعات المناخية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، "مع ازدياد قوة ال نينيو، نتوقع أن نشهد المزيد من هذه التداعيات"، مشيرة إلى أن هذه التداعيات ليست حتمية.

واشارت لوحة بيانات "كلايمت برينك" التي تستند إلى بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، إلى أن درجة حرارة سطح البحر في "منطقة نينيو 3.4"، وهي منطقة مرجعية في المحيط الهادئ، أعلى حاليا بمقدار 2.6 درجة مئوية من متوسط السنوات الثلاثين الماضية.

وتشير التوقعات إلى أن ظاهرة ال نينيو قد تصل إلى ذروتها عند 3.9 درجة مئوية في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من الارتفاع القياسي البالغ 3 درجات مئوية المسجل في العام 2015، ومن شأن ذلك أن يجعل العام 2027 الأكثر حرّا على الإطلاق، إذ يظهر تأثير "إل نينيو" بشكل أساسي في العام الذي يلي حدوثها.

ووفق حسابات عالمي المناخ زيك هاوسفاذر وأندرو ديسلر، ستتسبب ظاهرة "ال نينيو" في ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 0.3 درجة مئوية في العام 2027، وقال ديسلر، وهو أستاذ في جامعة "إيه آند إم" في تكساس، لوكالة فرانس برس "إنها أشبه بنظرة إلى المستقبل"، مضيفا أن مثل هذا الارتفاع على المدى الطويل لم يكن متوقعا قبل العام 2037.

ويوضح أن هذا الاحترار سيتركز بشكل رئيسي في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية.

فيما قدم مايك مكفادين، الباحث في مختبر البيئة البحرية في المحيط الهادئ التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، معطيات تقديرية مماثلة، وقال لوكالة فرانس برس "ليس من المستبعد أن ترتفع الحرارة في العام 2027 بمقدار 1.7 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية".
[7:25 م، 2026/8/25] استاذ صلاح عسكر: تحذيرات عالمية من ظاهرة «إل نينيو» وتوقعات بأن يكون 2027 الأشد حرارة في التاريخ

ظاهرة ال نينيو المناخية المحيط الهادئ أنحاء العالم

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