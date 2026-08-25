إيقاف قيد جديد يضرب الزمالك.. وفيفا يرفع عدد القضايا إلى 4

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، إيقاف قيد نادي الزمالك، وفقًا لما ظهر عبر بوابة الشكاوى التابعة للاتحاد الدولي.



وأوضح «فيفا» أن قرار إيقاف القيد بحق نادي الزمالك جاء غير محدد المدة، ما يعني استمرار العقوبة لحين تسوية الملف محل الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الإيقاف.

وبهذا القرار، ارتفع عدد القضايا المتعلقة بنادي الزمالك والمدرجة على بوابة الاتحاد الدولي إلى 4 قضايا في الوقت الحالي، في ظل استمرار النادي في التعامل مع الملفات القانونية التي تؤثر على موقفه من قيد اللاعبين.