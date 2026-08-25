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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بين غضب الجماهير وتحرك الزمالك.. هل ينتقل بيزيرا إلى الأهلي؟

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا

تتصاعد أزمة البرازيلي خوان  بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل كبير في ظل تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء ورفضه العودة إلى القاهرة أو الانتظام في تدريبات الفريق بالتزامن مع تحركات مكثفة من إدارة النادي للحفاظ على حقوقها والتعامل مع الأزمة بشكل قانوني.

وبدأت الأزمة بعدما تلقى بيزيرا عرضًا من نادي شباب الأهلي الإماراتي للحصول على خدماته وهو العرض الذي رفضته إدارة الزمالك متمسكة باستمرار اللاعب خاصة أن عقده مع النادي لا يزال ساريًا.

بيزيرا يرفض العودة ويثير غضب جماهير الزمالك

وزادت حدة الأزمة بعدما ظهر بيزيرا في بث مباشر عبر  تيك توك في الوقت الذي يغيب فيه عن تدريبات الزمالك ويواصل رفض العودة إلى القاهرة حيث ظهر اللاعب في حالة من المرح والضحك  وهو ما أثار غضب جماهير القلعة البيضاء.

وخلال البث، وجه أحد مشجعي الزمالك رسالة إلى اللاعب طالبه فيها بالعودة إلى صفوف الفريق قائلا COME BACK ليرد بيزيرا بشكل صريح NO COME BACK وهو ما فُسر بأنه تأكيد من اللاعب على عدم رغبته في العودة إلى الزمالك

الزمالك يتحرك قانونيًا

وفي ظل استمرار غياب اللاعب بدأت إدارة الزمالك في اتخاذ خطوات رسمية للحفاظ على حقوق النادي من خلال إعداد ملف شامل يتضمن تفاصيل أزمة بيزيرا تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم

ويتضمن الملف وفق ما تم الكشف عنه نسخة من عقد اللاعب مع الزمالك إلى جانب تفاصيل غيابه عن التدريبات ومحاولات النادي التواصل معه وإقناعه بالعودة خاصة أن الإدارة تتمسك باستمرار عقده وترفض رحيله دون تحقيق الاستفادة المالية المناسبة للنادي.

اجتماع مع وكيل اللاعب لحل الأزمة

وفي محاولة للوصول إلى حل قبل تصعيد الأزمة بشكل أكبر، يستعد مسؤولو الزمالك لعقد اجتماع مع وكيل خوان بيزيرا لمناقشة موقف اللاعب وبحث إمكانية إنهاء الأزمة.

وتسعى إدارة الزمالك خلال الاجتماع إلى معرفة موقف اللاعب النهائي مع التأكيد على تمسك النادي بحقوقه التعاقدية ومحاولة الوصول إلى حل يحفظ حقوق جميع الأطراف.

هل ينتقل بيزيرا إلى الأهلي؟

وفي ظل انتشار أنباء عن إمكانية انتقال بيزيرا إلى الأهلي خرجت تصريحات إعلامية تنفي وجود مفاوضات من جانب القلعة الحمراء لضم اللاعب لتظل وجهة بيزيرا المقبلة غير محسومة حتى الآن.

ويبقى نادي شباب الأهلي الإماراتي هو الطرف الذي ارتبط اسمه بشكل مباشر بمحاولة الحصول على خدمات اللاعب، بعدما تقدم بعرض للزمالك، بينما تتمسك إدارة القلعة البيضاء بموقفها الرافض للتفريط في اللاعب دون مقابل مناسب.

الأزمة تدخل مرحلة الحسم

وبين تمسك بيزيرا بالرحيل ورفض الزمالك التفريط فيه دون تحقيق المكاسب المطلوبة تتحول الأزمة إلى صراع تعاقدي قد يصل إلى أروقة فيفا إذا لم تنجح محاولات الحل الودي.

وتترقب جماهير الزمالك ما ستسفر عنه المفاوضات مع وكيل اللاعب خاصة بعد تصرفات بيزيرا الأخيرة وتصريحاته التي زادت من حدة الغضب داخل النادي في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة لكل السيناريوهات للحفاظ على حقوق الزمالك.

خوان بيزيرا البرازيلي خوان بيزيرا نادي الزمالك

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