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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تفاصيل علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق

البهاق
البهاق
اسماء محمد

كشفت دراسة جديدة أن تناول دواء فموي مرة يوميا ساعدت في استعادة لون البشرة لدى بعض مرضى البهاق.

ووفقا لموقع ساينس ألرت ييتم تناول دواء البهاق الجديد في شكل أقراص يوفر خيارا علاجيا أسهل، خاصة للأشخاص الذين يعانون من بقع واسعة أو في مناطق يصعب استعمال الكريمات الموضعية فيها.

تعمل هذا أقراص الدواء في جميع أنحاء الجسم بدلا من استهداف بقع محددة وينشأ البهاق عندما يهاجم الجهاز المناعي الخلايا المسئولة عن لون البشرة عن طريق الخطأ .

لاتقف خطورة البهاق عند الاثار الصحية بل يؤثر على حياة المصابين وصحتهم النفسية، إذ يمكن أن يتعرضوا للوصم الاجتماعي والقلق والإقصاء مما يجعل أن هناك أهمية كبرى لاستعادة لون البشرة  الجمالي .

ونشرت الدراسة الجديدة التي نشرت في دورية The Lancet، وذكرت أن عقار "أوباداسيتينيب" (upadacitinib) جرب على 614 شخصا من البالغين والمراهقين (من عمر 12 عاما فما فوق)، في تجربتين سريريتين داخل 138 مؤسسة بـ18 دولة، وشارك فيها جميعا مصابون بالشكل الأكثر شيوعا من البهاق الذي يصيب الوجه والجسم معا. 

وأظهرت النتائج أن  25% من مرضى الذين تناولوا الدواء استعادوا 75% على الأقل من لون بشرتهم المفقود في الوجه

البهاق مرض البها ظهور بقع بيضا دراسة الكريمات الموضعية

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