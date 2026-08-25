مصر تدين هجوم استهدف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، الهجوم المسلح الذي استهدف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "UNMISS"، وأسفر عن مقتل بعض أفراد قوات حفظ السلام وإصابة عدد من أفراد البعثة والشرطة الوطنية في جنوب السودان والمدنيين.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف قوات حفظ السلام والعاملين بالأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة ضمان أمن وسلامة أفراد البعثات الأممية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها، فضلًا عن أهمية محاسبة مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم للعدالة.

وقدمت جمهورية مصر العربية خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والأمم المتحدة، معربة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.. مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد.



