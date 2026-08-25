أونروا: الاحتلال أغلق 6 مدارس في مخيمات ومقرات تابعة لنا في القدس

قال المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان أبو حسنة، إن ما يجري في معهد قلنديا هو اقتحام إسرائيلي لمقر الوكالة، في أعقاب تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن منع وجود الأونروا في القدس الشرقية، مشيراً إلى إغلاق مدارس وعيادات تابعة لها والاستيلاء على مقراتها في الشيخ جراح.

وأوضح أبو حسنة، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لقوانين أقرها الكنيست في أكتوبر 2024 لتقييد عمل الأونروا في القدس، لافتاً إلى تدمير أكثر من 90% من منشآت الوكالة في غزة ومقتل أكثر من 393 من موظفيها.

وأضاف أن معهد قلنديا، الذي تأسس عام 1953 ويضم نحو 300 طالب في 17 تخصصاً، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن عمل الأونروا يستند إلى تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى اتفاقية موقعة مع إسرائيل عام 1967 تنص على احترام عملياتها في الأراضي الفلسطينية.