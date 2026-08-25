اللحظات الأخيرة قبل الإعلان.. مرموش يصل إلى مقر توتنهام تمهيدًا لإجراء الفحص الطبي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، في ظل اقترابه من الانتقال إلى صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا للتقارير، يتواجد مرموش حاليًا في مقر تدريبات نادي توتنهام، انتظارًا للحصول على الضوء الأخضر من أجل بدء الفحص الطبي، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله إلى النادي اللندني.

وأوضحت التقارير أن شروط الصفقة تم الاتفاق عليها بالفعل منذ البداية بين جميع الأطراف، مشيرة إلى عدم وجود أي مخاوف لدى مسؤولي توتنهام بشأن إتمام التعاقد مع اللاعب المصري.

ويأتي تواجد مرموش داخل مقر تدريبات توتنهام في إطار الخطوات النهائية لإتمام الصفقة، حيث ينتظر النادي استكمال الإجراءات الطبية قبل الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم التفاصيل الأخيرة الخاصة بالصفقة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا عقب اجتياز مرموش الفحص الطبي واستكمال الإجراءات التعاقدية.

ويعد مرموش أحد أبرز المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية، ويمتلك خبرات كبيرة في الدوري الإنجليزي، ما يجعله إضافة قوية لتوتنهام حال إتمام انتقاله بشكل رسمي.