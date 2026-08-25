محافظا دمياط وجنوب سيناء يهنئان الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

بعث محافظ دمياط الدكتور حسام فوزي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأعرب المحافظ - في برقيته باسمه وباسم أبناء محافظة دمياط - عن خالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة الدينية العطرة، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأكد فوزي، في البرقية، وقوف ودعم كافة أبناء محافظة دمياط خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي؛ لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات والحفاظ على مقدرات الوطن.
وفي جنوب سيناء بعث المحافظ الدكتور إسماعيل كمال، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، معربًا عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته للرئيس بهذه المناسبة المباركة.
وهنأ المحافظ القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وقيادات وضباط وأفراد القوات المسلحة، والقيادات الأمنية ورجال الشرطة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل وأبناء محافظة جنوب سيناء، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكد المحافظ أن هذه المناسبة العطرة تمثل فرصة لاستلهام القيم النبيلة التي جاء بها النبي الكريم، وفي مقدمتها الرحمة والتسامح والتآخي والعمل من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتنمية.
كما أعرب عن خالص تمنياته بأن تواصل مصر مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس السيسي، وأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الإنجازات في مختلف ربوع الوطن، بما يحقق تطلعات الشعب المصري.