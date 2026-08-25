نتنياهو: بدأنا عملية إخلاء مجمع أونروا في كفر عقب بالقدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء عملية إخلاء مجمع أونروا في كفر عقب بالقدس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن المشهد الداخلي الفلسطيني يشهد تصعيدًا ممنهجًا من جانب المستوطنين الإسرائيليين، بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه ضغوطًا سياسية متزايدة مع اقتراب الانتخابات.

نتنياهو تحت ضغط الانتخابات

وأوضح شعث، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استطلاعات الرأي الحالية تعكس هشاشة موقف نتنياهو واحتمالات تراجع فرصه، مشيرًا إلى أن ائتلافه الذي يضم الليكود وسموتريتش وبن غفير والتيارات الإسرائيلية المتطرفة قد لا يتجاوز 50 مقعدًا.